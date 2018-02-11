СМИ Польши назвали украинцев одним из главных двигателей экономики

В Польше считают, что волна миграции с востока, кроме уменьшения дефицита рабочей силы, также положительно влияет на состояние системы соцобеспечения благодаря взносам, которые выплачивают иммигранты.

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna считает украинских заробитчан в Польше одним из главных двигателей экономики страны.

Об этом сообщает Европейская правда.

Читайте такжеЧехия будет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу

"Издание составило рейтинг 50-ти самых влиятельных людей в польской экономике. Вторую строчку в нем, после премьера Матеуша Моравецкого, заняли украинские заробитчане", - говорится в сообщении.

"Коллективный герой польской экономики, и, по меньшей мере, важный и ясный момент на нашем рынке труда. Мы стали замечать украинцев после российской агрессии в Крыму и конфликта на Донбассе не только в нашем сельском хозяйстве и садоводстве, но и во многих других отраслях", - пишет издание.

Газета приводит данные министерства труда, согласно которым в 2017 году польские предприниматели заявили о намерении предоставить работу почти 1,7 миллиона украинцев. Количество таких заявлений выросло более чем на треть, а миграционная волна с востока с 2014 года выросла на 350%.

"Волна миграции с востока, кроме уменьшения дефицита рабочей силы, также положительно влияет на состояние системы социального обеспечения благодаря взносам, которые выплачивают иммигранты. 308 тысяч украинцев в конце сентября 2017 года были застрахованы в Управлении социального страхования, их количество в течение года увеличилась примерно на 130 тысяч", - отмечает газета.

В то же время газета выражает опасения, что богатые страны Западной Европы могут со временем "перетащить" украинских мигрантов.

"Мы не можем рассчитывать на то, что новые сотрудники останутся с нами навсегда. Государство все еще не имеет миграционной политики и не имеет представления о том, как разрешить украинцам, белорусам и другим закрепиться в Польше. Когда более богатые страны Западной Европы откроются для них, магнит высших зарплат может привлечь их за Одер", - пишет издание.

Третье место в рейтинге издания отдало президенту Анджею Дуде, четвертую – президенту Франции Эммануэлю макрону, пятое – министру юстиции Збигневу Зьобру.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают экономику соседней страны.