Ведущий РосТВ во время эфира накинулся с кулаками на украинского политолога (видео)

В эфире участники программы обсуждали ситуацию на Донбассе.

В России телеведущий Андрей Норкин набросился на украинского политолога Дмитрия Суворова и устроил драку во время эфира программы "Место встречи" на пропагандистском канале "НТВ".

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В эфире участники программы обсуждали ситуацию на Донбассе. Гость Андреас Маурер начал рассказывать о якобы двух сотнях детей, которые погибли в результате обстрелов на Востоке Украины. Суворов в ответ призвал показать доказательства этого.

"Так, мерзавец, фото покажи, ты фото самовара какого-то показываешь", - выкрикнул он.

После этого к нему подбежал ведущий и, по-видимому, решил "успокоить" украинского эксперта. Он схватил его за руку, а Суворов оттолкнул его. После этого они начали кидаться друг на друг а с кулаками. Вокруг них образовалась потасовка. Суворов после этого покинул студию.

Как сообщал УНИАН, на российском ток-шоу украинского политолога Суворова выгнали, когда он высказался о гибели экс-регионалки Бережной.