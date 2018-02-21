В Малине впервые за 60 лет заменяют водопровод

Реконструкция сети обеспечит город качественным водоснабжением.

В Малине впервые за 60 лет за средства ГФРР заменяют водопровод. Об этом УНИАН сообщили в департаменте градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Житомирской облгосадминистрации.

"С 2017 года в городе Малин начали реализацию проекта реконструкции сети водоснабжения за средства Государственного фонда регионального развития, который является переходным на 2018 год. Готовность проекта составляет около 50% – подрядчик уже заменил 2,1 км трубопровода и установил сооружения на сети", - сказано в сообщении.

В прошлом году в Малине выполнили первый этап работ – заключили трубопровод из полиэтиленовой трубы протяженностью 2,1 км и установили 7 водопроводных колодцев.

Из средств ГФРР и местных бюджета на работы направили 4 млн 253,256 тыс. грн. Готовность проекта составляет около 50%.

На 2018 год запланированы работы по укладке еще 1,52 км полиэтиленовой трубы, восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройства.

Такая реконструкция сети обеспечит город бесперебойным и качественным водоснабжением.

Общая стоимость объекта составляет 11 млн 575 тыс. грн.

Реализация этого проекта предусматривает: укладка трубопроводов, установка водопроводных колодцев из сборного железобетона, а также восстановление асфальтобетонного покрытия на площади 3816,4 кв. м.