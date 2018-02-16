Лолита не приехала на свои концерты в оккупированный Крым и ответит в суде

Организаторы гастрольного тура Лолиты подали сразу два иска в российский суд. Певица заявила, что ее подвели и не выполнили все необходимые условия.

На российскую эстрадную певицу Лолиту Милявскую подали в суд организаторы ее несостоявшихся концертов в оккупированном Крыму, которые были запланированы на август 2017 года.

Как передает InfoResist, певица не явилась на полуостров, заявив журналистам, что организаторы концертов подвели ее и не выполнили все необходимые условия. В свою очередь, организаторы назвали слова артистки ложью и указали на миллионную сумму убытков.

Читайте также"Марафон трэш-нарядов": Лолита передала "эстафету" Рианне, костюм которой произвел фурор в соцсетях (фото)Согласно источнику, организаторы гастрольного тура Милявской подали сразу два иска в Таганский суд, один о защите чести и достоинства, второй - о возмещении ущерба. Судебные заседания запланированы на апрель 2018 года.

Сторона обвинения уверяет, что организаторы понесли расходы на сумму более 6 млн рублей, чтобы достойно встретить гостью на полуострове, однако Лолита не явилась. Более того, обвинила их в невыполнении обязанностей.

Особое внимание истцы обратили на то, что артистка якобы оклеветала их на личной странице в Instagram, где за ее жизнью следят более миллиона фанов.

Представитель певицы рассказал журналистам, что Лолита узнала об исках впервые, к тому же ей вовсе не знакома фамилия истца.

Как сообщал УНИАН, ранее закарпатский коньяк вдохновил Лолиту на попытку прорваться в Украину.