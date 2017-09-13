Закарпатский коньяк вдохновил певицу Лолиту на попытку прорваться в Украину (видео)

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская нашла "способ" побывать в родной стране.

Скандальная певица опубликовала у себя в соцсети рекламу черной икры "Кремлевской", к которой ей принесли коньяк "Закарпатский". По словам Лолиты, коньяк поможет ей снова оказаться в Украине.

Она также сообщила, что не собирается делиться коньяком с коллегами. "На всех не хватит", - подчеркнула она.

Читайте такжеСБУ запретила въезд в Украину Бабкиной, Михалкову и Задорнову

Как сообщал УНИАН-Таблоид, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.