Соответствующий пункт есть в условиях участия в госпрограмме и содержится в договорах на открытие карточных счетов.

Украинцы, которые открывают карту "Национальный кэшбек" для получения выплат на нее в банке, дают согласие, что к информации об операциях по карте будет иметь прямой доступ Государственная налоговая служба (ГНС). Об этом в комментарии Лиге сообщил адвокат Богдан Янкив.

По его словам, согласно постановлению Кабмина №952, которым внедряется Национальный кэшбек, все, кто открывает карту для получения кэшбека в банке, соглашаются, что к ней будет иметь доступ ГНС и в отношении нее не будет действовать норма закона о банковской тайне.

"Правда, здесь речь идет исключительно о карте, которая используется в программе "Национальный кэшбек", без распространения на другие счета и карты", - уточнил юрист.

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Он также отметил, что статья 60 Закона "О банках и банковской деятельности" говорит, что ГНС не имеет информации о доходах граждан и может получить их либо через налоговую проверку, либо по решению суда:

"То есть фактически инспектор из налоговой не может зайти на счет ни физического лица, ни юридического лица, ни ФЛП и не может знать, сколько же они зарабатывают до того момента, пока не проведет обоснованную проверку".

Янкив также пояснил, что ключевой защитой, которая давала возможность не платить налог на обычные переводы между счетами и карточками для большинства людей, была именно банковская тайна.

Национальный кэшбек - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, сколько украинцев получили максимум в 3 тысячи гривен за приобретение украинских товаров в сентябре по программе "Национальный кэшбек". По данным минэкономики, всего 646 378 граждан получили 37,2 млн грн.

Также мы писали о подводных камнях и практических советах программы "Национальный кэшбек". Как известно, по программе украинцам будет возвращаться 10 процентов от стоимости зарегистрированных отечественных товаров, приобретенных в супермаркетах и магазинах.

Для того, чтобы все сработало, требуется одновременное выполнение нескольких условий: присоединение к программе производителя и продавца, а также регистрация покупателей с открытием специальной банковской карты, на которую и будут начисляться обещанные 10 процентов.

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