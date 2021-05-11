Ученые пока не знают, что именно вызывает эти звуки.

"Вояджер-1", потративший более 43 лет на удаление от Земли с момента своего запуска в 1977 году, обнаружил "гул" межзвездного пространства.

Об этом сообщает Science alert.

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Как сообщается, сейчас зонд находится от Солнца более чем в 150 раз дальше, чем расстояние между Землей и Солнцем. Передача сообщений, движущихся со скоростью света, на Землю занимает более 21 часа.

В 2012 году он официально прошел гелиопаузу - границу, на которой давление солнечного ветра уже недостаточно, чтобы столкнуться с ветром из межзвездного пространства. "Вояджер-1" покинул Солнечную систему.

В ходе последнего анализа данных зонда с расстояния почти 23 миллиарда километров астрономы стали замечать, начиная с 2017 года, постоянный гул от плазменных волн в межзвездной среде.

"Он (гул в космосе - УНИАН) очень слабый и монотонный, потому что находится в узкой полосе частот", - рассказала астроном Стелла Кох Окер из Корнельского университета.

Пока не совсем ясно, что вызывает эти звуки: это могут быть термически возбужденные плазменные колебания или квазитепловой шум, создаваемый движением электронов в плазме, создающий локальное электрическое поле.

Отмечается также, что генератор, питающий приборы зонда, с каждым годом становится немного хуже. Примерно к 2025 году он больше не сможет поддерживать их работу.

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Автор: Екатерина Лиманская