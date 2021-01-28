В компании отметили, что новая система призвана защитить пользователей от злоумышленников, пытающихся получить доступ к их аккаунтам.

Мессенджер WhatsApp анонсировал, что теперь для авторизации в веб-версии потребуется биометрическая авторизация.

Читайте такжеПривет из девяностых: проблемы WhatsApp заставили пользователей вспомнить об ICQТеперь пользователи при заходе в веб-версию должны будут открыть приложение WhatsApp на мобильном устройстве с помощью отпечатка пальца или технологии Face ID. Для тех, у кого на устройстве отсутствует или отключена биометрическая авторизация, ничего не поменяется, передает kommersant со ссылкой на The Verge.

В компании отметили, что новая система призвана защитить пользователей от злоумышленников, пытающихся получить доступ к их аккаунтам. Система будет работать по умолчанию на любом iPhone с iOS 14 либо с отпечатком пальца, либо с Face ID, а также на любом устройстве на операционной системе Android, у которого будет биометрическая идентификация. Обновление появится в ближайшие недели.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН