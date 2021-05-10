Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%.

В США кибератаку на один из крупнейших трубопроводов страны Colonial Pipeline связывают с Россией.

Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего чиновника в сфере киберзащиты.

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О причастности DarkSide уже сообщалось. Экс-чиновник утверждает, что эта преступная группа связана с Россией, а все ее прошлые атаки были нацелены на нерусскоговорящие страны.

Злоумышленники для похищения данных использовали программы-вымогатели.

Что произошло

Из-за кибератаки на трубопровод Вашингтон был вынужден объявить чрезвычайное положение, предусматривающее, в частности, возобновление транспортировки топлива путем привлечения кораблей.

Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает транспортировку 2,5 миллиона баррелей топлива ежедневно, что составляет 45% от всех поставок дизеля, бензина и авиакеросина на восточном побережье

В воскресенье его полностью отключили из-за кибератаки. Специалисты до сих пор работают над восстановлением работы системы.

Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%, но последствия будут хуже, если процесс восстановления займет больше времени.

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Автор: Яна Ставская