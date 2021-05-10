Хакеры требуют выкуп, иначе данные окажутся в сети.

Правительство США ввело чрезвычайное положение в связи с масштабной кибератакой на один из крупнейших трубопроводов в стране Colonial Pipeline.

Об этом пишет Bloomberg

Президент США Джо Байден может задействовать ряд чрезвычайных полномочий, чтобы гарантировать поставки топлива в крупные города и аэропорты на восточном побережье.

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Федеральное правительство имеет право отказаться от многих требований, которые регулируют состав бензина и даже разрешить использование кораблей для перевозки топлива и других грузов между американскими портами.

Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает транспортировку 2,5 миллиона баррелей топлива ежедневно, что составляет 45% от всех поставок дизеля, бензина и авиакеросина на восточном побережье, пишет BBC

В воскресенье его полностью отключили из-за кибератаки. Специалисты до сих пор работают над восстановлением работы системы.

Транспортировка топлива временно прекращена 18 штатами.

Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%, но последствия будут хуже, если процесс восстановления займет больше времени.

Источники СМИ считают, что трубопровод атаковала преступная группировка DarkSide, проникшая в сеть Colonia и похитившая 100 ГБ данных.

Хакеры требуют выкуп, иначе данные окажутся в сети.

Сейчас Colonial сотрудничает с правоохранительными органами, экспертами по киберзащите и Министерством энергетики.

Остановка системы произошла в воскресенье вечером. Хотя четыре ее основные линии остаются в автономном режиме, несколько небольших боковых линий между терминалами и пунктами доставки уже не работают.

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Автор: Яна Ставская