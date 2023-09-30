Новый вид динозавра принадлежит к культовой группе зауроподов, в которую входят самые крупные наземные животные, когда-либо жившие на Земле.

Исследователями идентифицирован ранее неизвестный "гигантский" динозавр, живший 122 миллиона лет назад.

В исследовании, опубликованном в "Зоологическом журнале Линнеевского общества" (Zoological Journal of the Linnean Society), группа палеонтологов описала новый вид динозавров, которому они дали название Garumbatitan morellensis. Об этом пишет Newsweek.

Ученые описали динозавра по останкам, обнаруженным в Морелье, муниципалитете, расположенном в автономной области Валенсия на востоке Испании.

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Новый динозавр принадлежит к культовой группе зауроподов, в которую входят самые крупные наземные животные, когда-либо жившие на Земле. Эти четвероногие динозавры, которые могли достигать колоссальных размеров, характеризуются очень длинной шеей, длинным хвостом, маленькой головой и толстыми ногами.

Останки Garumbatitan morellensis были впервые раскопаны в Морелье на месте окаменелостей Сан-Антонио-де-ла-Веспа в 2005 и 2008 годах. Это место содержит одну из крупнейших в Европе концентраций останков динозавров-зауроподов раннего мелового периода (около 145-100 миллионов лет назад).

Первая часть имени динозавра, Гарумбатитан, означает "гигант Гарумбы" - намек на тот факт, что этот экземпляр был найден у подножия Мола-де-ла-Гарумба, одной из самых высоких возвышенностей в регионе. Вторая часть названия относится к месту, где находится месторождение окаменелостей, Морелья.

Описание нового вида основано на останках как минимум трех "фантастических экземпляров", которые были найдены на этом месте, сообщил палеонтолог из Лиссабонского университета в Португалии Педро Мочо, возглавлявший исследование.

По словам Мочо, один из экземпляров выделяется своим большим размером: позвонки имеют ширину более 90 сантиметров, а бедренная кость (верхняя кость ноги) может достигать более 1,8 метра в длину.

Исследователи также обнаружили две почти целые и сочлененные ступни, что "особенно редко" встречается в геологических записях, сообщил Мочо.

Исследователи рассказали испанскому изданию El Mundo, что при жизни динозавр мог достигать более 24 метров в длину и более 9 метров в высоту.

Вероятно, это был один из "самых гигантских" динозавров в истории, рассказали испанской газете El País палеонтологи и авторы исследований Хосе Мигель Гасулла и Франсиско Ортега из Национального университета дистанционного образования Испании. По словам исследователей, он был настолько большим, что мог съедать примерно 29-41 кг растительности каждый день.

Это исследование впервые официально описывает недавно идентифицированный вид, подчеркивая ряд анатомических характеристик, которые отличают этого динозавра от других зауроподов, таких как уникальная форма бедренной кости и элементов, из которых состоит стопа.

Исследование также показало, что гарумбатитан является одним из самых примитивных представителей группы зауроподов под названием Somphospondyli.

"Наше исследование подчеркивает огромную сложность эволюционной истории зауроподов европейского мелового периода", - сказал Мочо.

"Будущее восстановление всех ископаемых материалов, найденных в этом месторождении, добавит важную информацию для понимания первоначальной эволюции этой группы зауроподов", - заявил Ортега.

Динозавры на Земле - находки ученых

Как сообщал УНИАН, ранее в Португалии местный житель во время работ на своем участке обнаружил останки самого большого зауропода Европы. Ученые выяснили, что принадлежал 25-метровому брахиозавру, который жил между 160 и 100 миллионами лет назад.

А на дне обмелевшей реки в центральном Техасе (США) нашлись следы динозавра возрастом 113 млн лет. Они принадлежат одному акрокантозавру, который прошел по этой тропе около 30 м. Акрокантозавры были тероподами, динозаврами, ходившими на трехпалых задних лапах. При росте около 4,5 м они весили около семи тонн.

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