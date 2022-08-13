По словам ученых, динозавр жил 100 миллионов лет назад и весил, как домашний кот.

Палеонтологи объявили об открытии ранее неизвестного маленького "бронированного" динозавра на юге Аргентины.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, существо жило 100 миллионов лет назад в Патагонии и , скорее всего, передвигалось на двух лапах. Он был около полутора метров в длину.

Как сообщается, динозавр мелового периода по имени Джакапил канюкура был хорошо защищен рядами костных пластинчатых "доспехов" вдоль шеи, спины и вплоть до хвоста. Весил он всего 4-7 кг, как обычная домашняя кошка.

Напомним, ранее на северо-западе Болгарии ученые обнаружили пару окаменелых зубов панды. Это позволяет предположить, что эти милые медведи когда-то бродили по Европе, где поедали гораздо более мягкие растения, чем их современные родственники. Эксперты говорят, что этот вид был примерно такого же размера или немного меньше, чем современные панды. Судя по материалу, в котором была найдена окаменелость, древняя панда, вероятно, жила в заболоченном лесу и питалась растительностью.

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