Кости огромного динозавра нашел житель Португалии во время работ на своем участке.

В Португалии обнаружен самый большой зауропод Европы. Кости гигантского динозавра обнаружил местный житель во время работ на своем участке.

Об этом сообщает Daily Mail.

Изучив скелет, ученые поняли, что он принадлежал 25-метровому брахиозавру, который жил между 160 и 100 миллионами лет назад.

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Как сообщается, это может быть самый крупный динозавр-зауропод - подгруппа, характеризующаяся четырьмя лапами, длинной шеей и хвостом - когда-либо найденная в Европе.

К настоящему времени были обнаружены элементы осевого скелета, в том числе позвонки и ребра, которые указывают на то, что это был именно брахиозавр.

Как сообщал УНИАН ранее, экстремальная жара, накрывшая половину планеты, привела к обмелению рек и осушению водохранилищ, в результате чего на их дне обнаружилось немало любопытных находок, среди которых следы динозавров, древние города, "голодные камни".

В частности, на дне обмелевшей реки в центральном Техасе обнаружились следы динозавра возрастом 113 млн лет. На прошлой неделе почти 90% территории штата накрыла экстремальная жара, которая привела к засухе. Обнаруженные следы археологи назвали "дорожкой одинокого рейнджера". Они принадлежат одному акрокантозавру, который прошел по этой тропе около 30 м. Акрокантозавры были тероподами, динозаврами, ходившими на трехпалых задних лапах. При росте около 4,5 м они весили около семи тонн.

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