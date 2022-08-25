Обмеление Дуная обнажило остовы десятков нагруженных взрывчаткой немецких военных кораблей.

Экстремальная жара, накрывшая половину планеты, привела к обмелению рек и осушению водохранилищ, в результате чего на их дне обнаружилось немало любопытных находок, среди которых следы динозавров, древние города, "голодные камни".

Из-за падения уровня воды в китайской реке Янцзы на поверхности появились три буддийских статуи, которым, как полагают археологи, может быть около 600 лет, передает Би-би-си.

С июля количество осадков в бассейне Янцзы было примерно на 45% ниже нормы, а жара на юго-западе Китая прогнозируется до конца августа.

Сильнейшая за 500 лет засуха в Европе привела к тому, что вода в реке Дунай спала до одного из самых низких уровней почти за столетие, обнажив остовы десятков нагруженных взрывчаткой немецких военных кораблей. Они затонули во время Второй мировой войны недалеко от сербского речного портового города Прахово.

Эти суда были среди сотен плавсредств, затопленных на Дунае черноморским флотом нацистской Германии в 1944 году, когда он отступал от советских войск. На многих из них до сих пор есть тонны боеприпасов и взрывчатых веществ, и они представляют опасность для судоходства.

450-килограммовая неразорвавшаяся бомба была найдена рыбаками на берегу обмелевшей итальянской реки По. В Италии - сильнейшая за последние 70 лет засуха. Река протяженностью 650 км высохла на многих участках. Неразорвавшаяся бомба, которая, по словам итальянских военных, содержит 240 кг взрывчатки, была обнаружена недалеко от ломбардской деревни Борго-Виргилио.

А в реке Тибр в Риме показались руины моста, построенного во времена императора Нерона, который правил с 54 года нашей эры до самоубийства в 68 году нашей эры. В этом году Тибр обмелел более чем на метр, до рекордно низкого уровня.

Мост соединял Марсово поле с противоположным берегом Тибра.

Испанские фермеры горюют о погибающем урожае, но археологов один неожиданный побочный эффект сильнейшей за последние десятилетия засухи привел в восторг. На дне водохранилища Вальдеканас в центральной провинции Касерес, уровень воды в котором понизился на треть, появился доисторический каменный круг.

Круг - это дольмен Гуадальпераль, который называют испанским Стоунхенджем, он датируется 5000 годом до нашей эры.

Отсутствие дождей и продолжающаяся много дней жаркая погода вызвали засуху сразу во многих европейских странах, а в обмелевших реках на поверхность проступили тревожные предупреждения, оставленные нашими предками. Это так называемые "голодные камни", которые видны лишь в периоды сильных засух, на них высечены послания о прошлых природных катастрофах, вызванных нехваткой воды, и связанных с этим бедствиях. Самая старая надпись на "голодном камне", обнаруженном в Эльбе, датирована 1616 годом, она гласит: "Если узришь меня - рыдай".

Продолжительная засуха в Ираке поставила под угрозу урожай и заставила власти страны пустить воду из водохранилища Мосул на орошение полей. Когда воду слили, на поверхности показались руины древнего города. Археологи датируют руины примерно 1400 годом до нашей эры. Руины принадлежат Закику, городу в империи Митанни. Эта империя контролировала часть северной Сирии и Месопотамии с 1550 по 1350 год до нашей эры.

На дне обмелевшей реки в центральном Техасе обнаружились следы динозавра возрастом 113 млн лет. На прошлой неделе почти 90% территории штата накрыла экстремальная жара, которая привела к засухе. Обнаруженные следы археологи назвали "дорожкой одинокого рейнджера". Они принадлежат одному акрокантозавру, который прошел по этой тропе около 30 м. Акрокантозавры были тероподами, динозаврами, ходившими на трехпалых задних лапах. При росте около 4,5 м они весили около семи тонн.

Как сообщал УНИАН, в августовском отчете Европейской обсерватории, говорится, что 47% территории Европы находятся в условиях предупреждения с явным дефицитом почвенной влаги. Там отметили, что Европа столкнулась с самой сильной засухой по крайней мере за последние 500 лет.

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