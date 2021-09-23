Новая функция облегчит работу администраторам сервисных центров и жизнь украинцам.

Клиентам сервисных центров МВД доступен новый функционал в "Дии". Теперь украинцы могут делиться документами прямо из приложения.

Об э том сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД

"Совместно с Министерством цифровой трансформации Украины введен новый функционал - шеринг документов. Отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявить электронный паспорт в приложении Дия и поделиться цифровой копией документа", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя начальника ГСЦ МВД Юрия Смольянинова, шеринг документов облегчит жизнь администраторам центров и посетителям.

Читайте такжеВ "Дии" появилась новая важная функция для автомобилистовТеперь в приложении "Дия" можно делиться копиями цифровых документов, а также проверить их действительность в несколько кликов.

Украинцам, чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:

открыть паспорт в приложении "Дия";

нажать на него и выбрать штрих-код;

предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код под штрих-кодом;

подтвердить запрос.

"Цифровая копия паспорта с е-подписью Дии передается к серверу МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору ", - указано в сообщении.

При этом документ передается только после запроса администратора сервисного центра МВД и подтверждения от владельца документа. Копия, которая передается, содержит временную метку и информацию о получателе.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.

Автор: Анастасия Горбачева