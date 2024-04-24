Доза выпитого - это лишь один из факторов, причем даже не главный, показывает исследование.

Употребление спиртного не только повышает риск умереть от сердечного приступа и других болезней в долгосрочной перспективе, но также может вызывать провалы в памяти буквально на следующее утро. Группа ученых из Университета Пенсильвании (США) попыталась разгадать причину таких "алкогольных блэкаутов". Результаты опубликованы в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Как отмечают исследователи, нарушения памяти — довольно распространенное последствие употребления алкоголя. Чтобы понять причины, ученые провели эксперимент на 79 добровольцах из числа студентов в возрасте от 18 до 22 лет.

Всех их снабдили наручными датчиками, чтобы отслеживать уровень интоксикации алкоголем, а также попросили каждое утро заполнять анкеты с отчетом о том, пили ли они накануне и помнят ли события вечера.

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За время эксперимента, который длился месяц, было зарегистрировано 486 эпизодов употребления спиртного, из которых 147 – с последующей амнезией. "Алкогольный блэкаут" хотя бы раз за это время испытали 69,3% участников эксперимента.

Сопоставив все собранные данные, авторы исследования смогли определить три основных фактора, влияющих на потерю памяти после выпивки — скорость интоксикации алкоголем, ее продолжительность и пиковое значение.

"Результаты подтверждают мнение о том, что то, как человек пьет, важно для прогнозирования риска алкогольных провалов в памяти", — рассказали ученые.

По мнению исследователей, быстрый рост показателей алкогольной интоксикации увеличивает риск провалов в памяти в 2,69 раза. Пиковые значения концентрации алкоголя в крови повышают риск "блэкаута" в 2,93 раза. Но сильнее всего влияет продолжительность интоксикации: при длительном распитии алкоголя риск временной амнезии вырастает в 4,16 раза.

При этом авторы исследования признали, что репрезентативность полученных результатов не идеальна. Во-первых, у них была очень небольшая выборка подопытных, из которых большинство представляли белые (86,1%) девушки (55,7%). Во-вторых, эксперимент длился всего месяц и пришелся сразу на День святого Патрика (связан с распитием спиртного) и затем на пасхальные выходные (когда многие студенты едут домой, где пьют меньше).

Также отмечается, что в некоторых случаях студенты могли не осознавать, что у них провал в памяти, и, очевидно, не вписывали это в анкету.

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