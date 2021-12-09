Объект находится на расстоянии 1350 световых лет от Земли.

Телескоп Hubble запечатлел "небесный световой меч" - объект Хербига-Аро, который находится в молекулярных облаках Ориона B. От Земли до данного объекта 1350 световых лет.

Соответствующее видео опубликовано на странице обсерватории NASA Hubble в Instagram.

"Небесные световые мечи" образуются, когда новорожденная звезда выпускает струи газа. Эти потоки взаимодействуют с внешней пылью и газом на скорости несколько сотен километров в секунду. В результате можно наблюдать поистине завораживающее космическое шоу.

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В этот раз удалось заснять объект, расположенный на расстоянии в 1350 световых лет от Земли. Его назвали HH24.

Как ранее сообщал УНИАН, компания SpaceX, которою основал Илон Маск, запустила ракету-носитель Falcon 9 с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Телескоп IXPE будет исследовать черные дыры, нейтронные звезды и пульсары.

Лаборатория оснащена тремя рентгеновскими поляриметрами, которые чувствительнее, чем оборудование в используемых обсерваториях.

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Автор: Анастасия Горбачева