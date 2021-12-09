Исследование поможет ученым понять, как черные дыры вращаются и почему пульсары такие яркие

Компания SpaceX, которою основал Илон Маск, запустила ракету-носитель Falcon 9 с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Телескоп IXPE будет исследовать черные дыры, нейтронные звезды и пульсары.

Прямая трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Отмечается, что лаборатория оснащена тремя рентгеновскими поляриметрами, которые чувствительнее, чем оборудование в используемых обсерваториях.

Читайте такжеАстрономы показали новое яркое фото галактики и рассказали, как телескоп Hubble его сделалОсновная задача IXPE - изучать рентгеновское излучение, образующиеся при нагреве газа до сотен миллионов градусов возле черных дыр, пульсаров и активных ядер галактик. Исследование поможет ученым понять, как черные дыры вращаются и выбрасывают джеты, а также почему пульсары такие яркие в рентгеновском диапазоне.

Полученные данные помогут сформировать изображения любых космических объектов, которые видно в рентгеновском диапазоне.

Как ранее сообщал УНИАН, компания SpaceX провела запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 48 спутников Starlink. Кроме этих спутников также на орбиту были выведены два новых спутника геопространственной разведки компании BlackSky.

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Автор: Анастасия Горбачева