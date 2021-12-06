На фото телескопа Hubble видна характерная структура спиральных галактик, в частности, рукава, закручивающиеся против часовой стрелки.

Космический телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики под названием NCG 7329.

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика расположена в созвездии Тукан (лат. Tucana) на расстоянии более 149 млн световых лет (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН). Это созвездие южного полушария неба, поэтому с территории Украины его не видно. В Тукане находится малое Магеллановое облако - карликовая галактика, один из спутников нашего Млечного Пути.

Галактику NCG 7329 открыл английский астроном Джон Гершель 20 июля 1835 года. Гершель ввел в использование в астрономии Юлианские дни, предложил современные названия спутников Сатурна в 1847 году.

На фото видна характерная структура спиральных галактик, в частности, рукава, закручивающиеся против часовой стрелки.

Впрочем, в этот раз астрономы из Европейского космического агентства (ESA) решили рассказать подробнее не о самой галактике, а о том, как телескоп "Хаббл" делает такие яркие снимки.

Стандартные камеры обычно стараются собрать как можно больше света всех видимых длин волн, которые могут, чтобы создать максимально яркие изображения. Однако необработанные фото, собранные Хабблом, всегда монохроматические, потому что астрономы обычно хотят в любой момент захватить очень конкретные диапазоны длин волн света, чтобы сделать лучшие и самые точные научные исследования. Чтобы контролировать, какие длины волн света собираются, камеры Хаббла оснащены различными фильтрами, которые позволяют только определенной длине волны света достигать датчика света камеры.

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"Как возможны яркие фотографии Хаббла, учитывая, что исходные изображения с телескопа монохроматичны? Это достигается путем объединения нескольких различных наблюдений за одним и тем же объектом, полученных с помощью различных фильтров. Для создания этого изображения галактики NCG 7329 было задействовано четыре фильтра, которые охватывают различные спектральные диапазоны, от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного", - рассказали ученые.

Затем средства специальной обработки изображений и художники принимают обоснованные решения о том, какие оптические цвета лучше всего соответствуют каждому использованному фильтру, и соответственно раскрашивают изображение. После этого изображения, сделанные с помощью различных фильтров, склеиваются вместе, и в итоге яркий образ далекой галактики является полным, и в цветах, которые максимально соответствуют реальности.

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп Hubble сделал фото "тройной" галактики SGAS 0033+02, которая расположена в созвездии Рыбы. Эта галактика появляется на одном фото три раза.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий