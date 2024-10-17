Исследователи планируют изучить, могут ли другие гидротермальные источники по всему миру также быть убежищем для подобных колоний.

Годами ученые считали, что в суровых условиях гидротермальных источников могут выжить только микробы и вирусы. Но недавняя экспедиция сделала неожиданное открытие – оказалось, что гигантские трубчатые черви процветают в этих экстремальных условиях.

Об исследовании Schmidt Ocean Institute пишет Interesting Engineering. Ученые установили, что эти гигантские черви размножаются глубоко под морским дном в жерлах вблизи Галапагосских островов.

Гидротермальные источники – это подводные горячие источники, которые выбрасывают в океан богатую минералами воду. Они расположены в вулканических регионах, часто вдоль срединно-океанических хребтов, где разделяются тектонические плиты. И они создают уникальные экосистемы, поддерживающие разнообразные необычные формы жизни.

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Для своего исследования ученые пробурили морское дно с помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian (ROV). Был изучен участок отверстия на глубине 8 250 футов (2 515 метров).

"Эти черви, достигающие длины до 19 дюймов (50 см), были найдены под застывшими лавовыми плитами вдоль Восточно-Тихоокеанского поднятия", – пишет издание.

Исследователи идентифицировали два вида червей: Oasisia alvinae и Riftia pachyptila. И они черви не просто выживают в таких экстремальных условиях, но и размножаются.

Внутри полостей ученые обнаружили как самцов, так и самок червей с репродуктивными органами, что свидетельствует о том, что подводное дно может быть местом размножения этих существ. Одна полость содержала две особи R. pachyptila: одного самца со сперматозоидами и одну самку с яйцеклетками. Примечательно, что трещины, соединяющие полости с поверхностью морского дна, также были заселены трубчатыми червями.

"Очевидно, существует непрерывная среда обитания для трубчатых червей от подводных полостей с диффузным потоком к поверхности морского дна через разгрузочные трещины в лавовых полках", – объясняют ученые.

Как эти черви оказались в скрытых полостях?

Исследователи предполагают, что личинки найденных червей могут транспортироваться сквозь океанскую кору, плыть по течениям и в конце концов поселяться в этих подземных хранилищах.

"Быстрая колонизация этими животными свидетельствует об эффективном расселении личинок, причем предполагается, что личинки переносятся придонными, хребтовыми и океаническими течениями, прежде чем поселиться в вентиляционных отверстиях путем нисходящего плавания или погружения", – говорится в исследовании.

И наличие взрослых трубчатых червей в полостях может говорить о том, что некоторые из них могут жить там вечно, окутанные темнотой.

"Эти выводы подчеркивают необходимость защиты вентиляционных отверстий, поскольку масштабы этих сред обитания еще не полностью выяснены", – отметили ученые.

Теперь исследователи планируют выяснить, могут ли другие гидротермальные источники по всему миру скрывать подобные колонии.

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