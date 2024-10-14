Эверест растет примерно на 2 мм в год, а официальная цифра его высоты в последний раз была пересмотрена в сторону увеличения почти на метр в 2020 году до 8848,86 м.

Ученые наконец нашли объяснение, почему гора Эверест намного выше других больших вершин Гималаев и продолжает расти. Об этом говорится в материале Independent.

По данным ученых из Университетского колледжа Лондона, река, протекающая примерно в 75 км от вершины Эвереста, является причиной изменения его высоты. Отмечается, что Эверест растет примерно на 2 мм в год, а официальная цифра его высоты в последний раз была пересмотрена в сторону увеличения почти на метр в 2020 году до 8848,86 м.

"Ранее рост горы объясняли смещением тектонических плит, хотя эта теория не объясняла, почему вершина Эвереста аномально высока по сравнению с другими вершинами в этом хребте, возвышаясь примерно на 250 метров над следующей по высоте вершиной в Гималаях. Следующие три самые высокие вершины мира - К2, Канченджанга и Лхоцзе - отличаются друг от друга высотой примерно на 120 метров", - говорится в материале.

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Исследователи обнаружили, что эрозия речной сети примерно в 75 км от самой высокой горы мира может способствовать росту Эвереста, поскольку река прорезает значительное ущелье. Эта эрозия создает парадоксальное явление, которое происходит, когда часть земной коры теряет массу, а затем "плывет" вверх из-за интенсивного давления со стороны горячей жидкой мантии внизу. При этом этот процесс не является быстрым: так, за последние 89 000 лет Эверест вырос на 15-50 метров, говорят исследователи:

"Мы видим, как они растут примерно на 2 мм в год с помощью GPS-инструментов, и теперь мы имеем лучшее понимание того, что способствует этому".

В то же время ученые отмечают, что хотя этот постепенный процесс приводит к росту лишь на несколько миллиметров ежегодно, в геологических временных пределах это может иметь существенное значение. В случае с Эверестом этот процесс, похоже, ускорился за последние 89 000 лет после того, как соседняя река Арун слилась с близлежащей Коси. Это привело к тому, что через реку Коси течет больше воды, что увеличило ее эрозионную силу. Когда все больше земли начало вымываться, это постепенно привело к увеличению скорости подъема Эвереста, толкая вершины горы еще выше.

"Поскольку соседняя речная система врезается глубже, потеря материала приводит к тому, что гора поднимается дальше вверх", - сказал соавтор исследования Адам Смит.

Последние новости об Эвересте

Как сообщал УНИАН, украинская альпинистка покорила самую смертельную гору в мире. Ирина Галай стала первой украинкой, покорившей Эверест.

Первые месяцы войны Галай провела в составе ТРО, поэтому свое восхождение посвятила Вооруженным силам Украины, и 60 тысячам украинок, которые служат в ВСУ.

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