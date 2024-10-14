Но, вероятно, этого будет недостаточно, чтобы идти в ногу с прогнозируемым ростом температуры океана.

Ученые сделали значительный шаг к защите коралловых рифов, успешно выведя кораллы с улучшенной устойчивостью к жаре.

Новаторское исследование, проведенное лабораторией Coralassist в Ньюкаслском университете, знаменует собой первую в мире попытку селективного разведения взрослых кораллов, чтобы выдерживать все более частые морские волны тепла, пишет Interesting Engineering.

Хотя результаты выглядят многообещающими, скромное улучшение на 1°C устойчивости к жаре подчеркивает срочную необходимость радикальных глобальных действий по борьбе с изменением климата для обеспечения выживания коралловых рифов.

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"Эта работа показывает, что селективное разведение осуществимо, но не является панацеей, и что необходимы дополнительные исследования для максимизации результатов", - прокомментировал ведущий автор исследования Лиам Лакс.

Это исследование изучает потенциал для сохранения коралловых рифов, которые чрезвычайно уязвимы к последствиям изменения климата.

Морские волны тепла уже спровоцировали широкомасштабное обесцвечивание и гибель кораллов, что привело к значительному сокращению рифов по всему миру. Исследователи надеялись, что разведение кораллов с лучшей устойчивостью к жаре может помочь этим жизненно важным экосистемам адаптироваться к потеплению океанов.

Джеймс Гест, преподаватель экологии коралловых рифов в Университете Ньюкасла выделил несколько препятствий, таких как определение того, сколько селективно выведенных кораллов необходимо ввести в дикие популяции, чтобы оказать существенное влияние, и обеспечение того, чтобы желаемые характеристики не были ослаблены при добавлении в дикую природу.

Важно, что исследование показало, что селективное разведение для краткосрочной устойчивости к жаре не обязательно обеспечивает долгосрочную устойчивость к жаре, что предполагает, что эти черты могут контролироваться различными генетическими факторами.

Это открытие вызывает опасения относительно будущих стратегий управления. Хотя быстрые и экономически эффективные методы определения устойчивых к жаре колоний кораллов имеют важное значение, крайне важно, чтобы эти методы точно прогнозировали выживаемость во время реальных морских волн тепла. Иначе усилия по повышению устойчивости кораллов путем селективного разведения могут оказаться неэффективными.

Несмотря на эти сложности, исследование рассматривается как важное доказательство концепции, демонстрирующее, что разведение кораллов, которые лучше выдерживают тепловой стресс, возможно.

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