Ученые обнаружили место на Земле, где не увидели ни одного живого организма. Такое открытие может пригодиться во время поисков жизни на Марсе.
Аномалию зафиксировали на леднике Шеклтона в Антарктиде, пишет IFLScience.
Различные микроорганизмы обитают почти повсеместно: от дна океана до вершины самой высокой горы. В теле человека их триллионы, и они могут выжить даже в холодной космической пустоте. Однако команда американских экологов-микробиологов нашла место, где отсутствует любая микробная жизнь.
"Жизнеспособные микробы были обнаружены даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, и широко распространено мнение, что все среды на Земле должны содержать микроорганизмы. Это предположение, скорее всего, неверно", - говорится в опубликованных результатах исследования.
На леднике Шеклтона уникальное сочетание холода, сухости и солености создает одну из наименее гостеприимных сред на планете. Ученые проанализировали более 200 образцов почвы из этой местности в поисках доказательств микроскопической жизни. Подавляющее большинство образцов действительно содержали некоторое количество распознаваемого ДНК микроорганизмов, однако примерно в 20% исследователи не смогли обнаружить ничего.
Читайте такжеНа Марсе нашли воду"Мы не утверждаем, что обнаружили полностью "безжизненные" или "стерильные" земли, как и то, что определили порог низкой температуры, пригодной для жизни. Однако наша неспособность обнаружить микробы или микробную активность в определенных образцах почвы может говорить о том, что эта земля демонстрирует предел микробной активности и выживаемости, обусловленный холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", - говорят ученые.
Исследователи также соотнесли результаты поисков микроорганизмов на Земле с перспективами поисков внеземной жизни, в частности, на Марсе.
"Комбинация условий, обнаруженных в поверхностных почвах ледника Шеклтона… аналогична условиям на поверхности Марса. Учитывая, что марсианские земли намного старше, находятся в аналогичных или даже более суровых условиях и содержат еще более высокие концентрации тех же солей, ... наши результаты показывают, что поиск активной жизни в поверхностных слоях почвы на Марсе вряд ли даст положительные результаты", - отмечается в исследовании.
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