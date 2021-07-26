Исследователи поставили под сомнение предположение о том, что микроорганизмы населяют все среды нашей планеты.

Ученые обнаружили место на Земле, где не увидели ни одного живого организма. Такое открытие может пригодиться во время поисков жизни на Марсе.

Аномалию зафиксировали на леднике Шеклтона в Антарктиде, пишет IFLScience.

Различные микроорганизмы обитают почти повсеместно: от дна океана до вершины самой высокой горы. В теле человека их триллионы, и они могут выжить даже в холодной космической пустоте. Однако команда американских экологов-микробиологов нашла место, где отсутствует любая микробная жизнь.

"Жизнеспособные микробы были обнаружены даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, и широко распространено мнение, что все среды на Земле должны содержать микроорганизмы. Это предположение, скорее всего, неверно", - говорится в опубликованных результатах исследования.

На леднике Шеклтона уникальное сочетание холода, сухости и солености создает одну из наименее гостеприимных сред на планете. Ученые проанализировали более 200 образцов почвы из этой местности в поисках доказательств микроскопической жизни. Подавляющее большинство образцов действительно содержали некоторое количество распознаваемого ДНК микроорганизмов, однако примерно в 20% исследователи не смогли обнаружить ничего.

Читайте такжеНа Марсе нашли воду"Мы не утверждаем, что обнаружили полностью "безжизненные" или "стерильные" земли, как и то, что определили порог низкой температуры, пригодной для жизни. Однако наша неспособность обнаружить микробы или микробную активность в определенных образцах почвы может говорить о том, что эта земля демонстрирует предел микробной активности и выживаемости, обусловленный холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", - говорят ученые.

Исследователи также соотнесли результаты поисков микроорганизмов на Земле с перспективами поисков внеземной жизни, в частности, на Марсе.

"Комбинация условий, обнаруженных в поверхностных почвах ледника Шеклтона… аналогична условиям на поверхности Марса. Учитывая, что марсианские земли намного старше, находятся в аналогичных или даже более суровых условиях и содержат еще более высокие концентрации тех же солей, ... наши результаты показывают, что поиск активной жизни в поверхностных слоях почвы на Марсе вряд ли даст положительные результаты", - отмечается в исследовании.

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Автор: Катерина Комолова