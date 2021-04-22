Исследователи испытали первый прибор для добычи кислорода на другой планете.

Марсоходу Perseverance ("Персеверанс") впервые удалось преобразовать частичку богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты в кислород.

Как рассказали в пресс-центре NASA, на борту Perseverance находится небольшой экспериментальный прибор, "размером с тостер", под названием Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Именно он выполнил эту задачу.

Читайте такжеЯпонский миллиардер подарит 8 билетов для полета к Луне на ракете Илона Маска - названы главные критерии отбора (видео)Испытания состоялись 20 апреля, после семимесячного путешествия аппарата с Земли, в 60-й марсианский день с момента прилета миссии на Марс 18 февраля.

Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. MOXIE отделяет атомы кислорода от молекул углекислого газа, которые состоят из одного атома углерода и двух атомов кислорода. При этом в атмосферу планеты выбрасывается остаточный продукт - окись углерода (угарный газ). Для такого преобразования, однако, требуются высокие температуры - около 800 градусов по Цельсию.

В этом первом эксперименте MOXIE удалось добыть около 5 г кислорода, что может обеспечить примерно 10 минут дыхания для астронавта. Сейчас прибор может вырабатывать до 10 г кислорода в час.

Читайте такжеМарсоход Curiosity сделал селфи на фоне инопланетного холма (фото)Специалисты надеются, что в будущем эта технология поможет открыть путь к тому, чтобы "научная фантастика стала научным фактом", а добыча и хранение кислорода на Марсе для ракет, которые могли бы поднимать астронавтов с поверхности планеты, стало реальностью. Кроме того, подобные технологии однажды смогут обеспечивать и самих астронавтов пригодным для дыхания воздухом.

В NASA результаты успешного эксперимента назвали "многообещающими". Ожидается, что MOXIE извлечет кислород еще как минимум девять раз в течение марсианского года, равного примерно двум годам на Земле.

Что еще интересного происходит на Марсе

Ранее на Красной планете успешно взлетел первый в истории внеземной дрон-вертолет Ingenuity ("Индженьюити").

Его доставили на Марс вместе с новым ровером Perseverance в феврале 2021 года. Благодаря Ingenuity инженеры подтвердили, что беспилотник действительно может летать в разреженной атмосфере Марса.

Также ученые опубликовали первые данные о погоде на Марсе, сведения о которой были получены благодаря метеорологической системе Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

Данные показали, что когда система начала запись, температура была около -20 градусов Цельсия на поверхности, и эта температура упала до -25,6 градусов в течение 30 минут.

Ожидается, что в течение следующего года MEDA предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых потоках, пылевых циклах и о том, как частицы пыли взаимодействуют со светом, что в конечном итоге влияет как на температуру, так и на погоду.

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Перевод: Катерина Комолова