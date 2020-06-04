Ученые нашли в Мексике древнейшее сооружение цивилизации майя (фото)

По оценкам исследователей, платформу воздвигли между 1000 и 800 годом до нашей эры.

Ученые обнаружили самое большое и самое древнее из известных сооружений, построенных цивилизацией майя.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ Мексике нашли ритуальную пещеру с тысячелетними артефактами майя (видео)Речь идет о большой платформе прямоугольной формы в мексиканском штате Табаско недалеко от границы с Гватемалой. Ее воздвигли, по оценкам, между 1000 и 800 годом до нашей эры. Структура, в отличие от известных пирамид майя, которые построили 1,5 тысячи лет спустя, создана не из камня, а из глины и земли. Исследователи предполагают, что комплекс использовали для массовых ритуалов.

Размеры платформы таковы: ширина – около 400 метров, длина — 1,4 тысячи метров, высота – от 10 до 15 метров. По своему объему это сооружение майя превзошло пирамиду Хеопса в Египте.

По словам археолога из Аризонского университета Такеши Иноматы, огромную платформу удалось обнаружить лишь с помощью метода дистанционного зондирования с воздуха.

«Из-за того, что она такая большая по площади, если вы идете по ней, все выглядит просто как природный ландшафт», – отметил он.

Ранее УНИАН писал, что ученые показали, как предположительно выглядела ранняя Вселенная.

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