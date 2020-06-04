Ученые показали раннюю Вселенную (фото)

Ученые до сих пор не нашли так называемое звездное Население III - первое поколение звёзд после Большого взрыва.

Ученые показали, как предположительно выглядела ранняя Вселенная.

Рисунок художника опубликован на официальном сайте телескопа Хаббл.

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"Новые результаты космического телескопа Хаббл дают возможность предполагать, что образование первых звезд и галактик в ранней Вселенной произошло раньше, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что европейская команда астрономов не нашла никаких свидетельств о первом поколении звезд, известных как звезды Населения III, когда Вселенной было менее одного миллиарда лет.

На фото мы видим раннюю вселенную, воссозданную художником.

Справка УНИАН. Звездные населения или звездные популяции - это типы звёздного состава галактик.

Население I характеризуется содержанием элементов тяжелее гелия, которые образовались в более ранних звёздах и распространились при взрывах сверхновых. К этому типу относится наше Солнце.

Население II - это старые звезды, которые сформировались вскоре после Большого взрыва.

Население III - пока не найдено. Гипотетически оно должно составлять первое поколение звезд после Большого взрыва.

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