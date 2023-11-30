Снимки были сделаны орбитальным аппаратом Odyssey.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новые изображения Марса. Они были сделаны орбитальным аппаратом Odyssey с помощью камеры Thermal Emission Imaging System (THEMIS).

В NASA сообщили, что изображение представляет собой композицию ложных цветов, созданную путем сочетания трех каналов инфракрасных данных, которые освещают водно-ледяные облака и пыль в атмосфере.

Десять изображений были сделаны с высоты примерно 400 км над поверхностью Марса, что, по словам агентства, является примерно той же высотой, на которой Международная космическая станция пролетает над землей.

Изучение Марса

Ученые обнаружили под поверхностью Марса скрытое радиоактивное море магмы. Исследователи использовали для изучения Марса InSight, роботизированный зонд для изучения внутренних частей планеты.

Космический корабль провел достаточно измерений марсианских землетрясений, чтобы представить себе структуру подземного мира планеты. Так, кора и мантия не оказались слишком разными, но ядро оказалось слишком большим и не слишком плотным для такой маленькой планеты.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые определили, из чего состоит ядро Красной планеты. Оказалось, что центр Марса - это жидкий сплав железа с удивительно большим количеством серы и кислорода.

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