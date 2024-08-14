Считается, что он принимал участие в различных специальных миссиях, включая День Д в июне 1944 года.

Корабль, который, как полагают, играл "секретную" роль во Второй мировой войне, заставил исследователей заявить, что они наткнулись на "кирпичную стену".

SS Florence Cooke, известный как Florrie, перевозил взрывчатые вещества и боеприпасы и был одним из немногих моторных судов, связанных с портом Портмадог в Гвинеде, пишет BBC.

Считается, что он принимал участие в различных специальных миссиях, включая День Д в июне 1944 года, согласно данным Портмадогского морского музея.

Видео дня

Но исследователь капитан Дэйв Кример сообщил, что в записях корабля есть пробелы.

Он сказал, что это могло произойти из-за того, что "персонал был полностью вовлечен в происходящие события, или из-за того, что такая информация считалась "не для публики".

Florrie принадлежала Cookes Explosives Ltd, у которой был склад в Пенриндеудрэете.

Морской музей Портмадога заявил, что судно "участвовало в высадке в Нормандии и было освобождено с ВМФ в 1945 году".

Но подробности того, что произошло с ним в период с мая 1944 года по октябрь 1944 года, отсутствуют, что касается дня Д 8 июня, сказал капитан Кример.

Неизвестно, засекречены ли записи того периода, пропали или утеряны, и капитан Кример обратился к экипажу или их семьям с просьбой связаться с ними, чтобы попытаться заполнить эти пробелы.

Капитан Кример сказал: "Я знаю, что Florrie была развернута в группе "Специальных служб" в день Д, но, что интересно, о ней нет упоминаний ни в одной из книг о кораблях, участвовавших в дне Д".

Он сказал, что газетные вырезки указывают, что Florrie поставлял боеприпасы "двум военно-морским мониторам, обстреливавшим французское побережье".

Волонтер музея сказал, что он посмотрел "записи сверхурочной работы и приказы торговцев, квитанции и платежи, счета капитана по заработной плате", но "все останавливается" с мая по октябрь 1944 года.

"Либо эти записи никогда не велись - чего я не могу себе представить, либо они могли быть заперты и не будут опубликованы, пока не пройдет официальный период времени, мы просто не знаем - мы просто наткнулись на кирпичную стену", - добавил он.

Находки на затонувших кораблях

Охотники за затонувшими судами обнаружили останки небольшого пиратского судна XVII века, известного как берберийский корсар, в глубоководных водах между Испанией и Марокко.

Обломки судна - "первый алжирский корсар, найденный в сердце Берберии", - рассказал морской археолог Шон Кингсли, главный редактор журнала Wreckwatch и исследователь находки.

Вас также могут заинтересовать новости: