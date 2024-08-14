Корабль, который, как полагают, играл "секретную" роль во Второй мировой войне, заставил исследователей заявить, что они наткнулись на "кирпичную стену".
SS Florence Cooke, известный как Florrie, перевозил взрывчатые вещества и боеприпасы и был одним из немногих моторных судов, связанных с портом Портмадог в Гвинеде, пишет BBC.
Считается, что он принимал участие в различных специальных миссиях, включая День Д в июне 1944 года, согласно данным Портмадогского морского музея.
Но исследователь капитан Дэйв Кример сообщил, что в записях корабля есть пробелы.
Он сказал, что это могло произойти из-за того, что "персонал был полностью вовлечен в происходящие события, или из-за того, что такая информация считалась "не для публики".
Florrie принадлежала Cookes Explosives Ltd, у которой был склад в Пенриндеудрэете.
Морской музей Портмадога заявил, что судно "участвовало в высадке в Нормандии и было освобождено с ВМФ в 1945 году".
Но подробности того, что произошло с ним в период с мая 1944 года по октябрь 1944 года, отсутствуют, что касается дня Д 8 июня, сказал капитан Кример.
Неизвестно, засекречены ли записи того периода, пропали или утеряны, и капитан Кример обратился к экипажу или их семьям с просьбой связаться с ними, чтобы попытаться заполнить эти пробелы.
Капитан Кример сказал: "Я знаю, что Florrie была развернута в группе "Специальных служб" в день Д, но, что интересно, о ней нет упоминаний ни в одной из книг о кораблях, участвовавших в дне Д".
Он сказал, что газетные вырезки указывают, что Florrie поставлял боеприпасы "двум военно-морским мониторам, обстреливавшим французское побережье".
Волонтер музея сказал, что он посмотрел "записи сверхурочной работы и приказы торговцев, квитанции и платежи, счета капитана по заработной плате", но "все останавливается" с мая по октябрь 1944 года.
"Либо эти записи никогда не велись - чего я не могу себе представить, либо они могли быть заперты и не будут опубликованы, пока не пройдет официальный период времени, мы просто не знаем - мы просто наткнулись на кирпичную стену", - добавил он.
Находки на затонувших кораблях
Охотники за затонувшими судами обнаружили останки небольшого пиратского судна XVII века, известного как берберийский корсар, в глубоководных водах между Испанией и Марокко.
Обломки судна - "первый алжирский корсар, найденный в сердце Берберии", - рассказал морской археолог Шон Кингсли, главный редактор журнала Wreckwatch и исследователь находки.