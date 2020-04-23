Телеканал ПЛЮСПЛЮС группы 1+1 media начинает вещание в HD-качестве

Телеканал ПЛЮСПЛЮС является абсолютным лидером по объемам просмотра среди украинских телеканалов для детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Группа 1+1 media, в продолжение стратегии по улучшению качества контента собственного производства, запустила HD-версию телеканала ПЛЮСПЛЮС − анимационного развлекательно-познавательного телеканала для семей с детьми дошкольного и школьного возраста.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС в улучшенном качестве началась сегодня, 23 апреля. Канал в HD уже вещает на VOD-платформе 1+1 video и на платформе платного телевидения «Киевстар ТВ», а также доступен для подключения другими провайдерами платного телевидения.

Для провайдеров программной услуги группа предлагает возможность трансляции ПЛЮСПЛЮС в HD в их сетях в рамках заключенных соглашений на 2020 год без уплаты дополнительных средств за права на его трансляцию.

Так, ПЛЮСПЛЮС стал четвертым каналом 1+1 media, вещающим в HD. Ранее группа уже запустила HD-версию телеканала 1+1 осенью 2019 г., а также ТЕТ и 2+2 в начале марта 2020 г. Сейчас запуском ПЛЮСПЛЮС группа завершает реализацию своего плана по переводу своих основных каналов в HD-качество в 2020 году.

Читайте такжеУНИАН на своем YouTube-канале публикует все уроки "Всеукраинской школы онлайн"

Телеканал ПЛЮСПЛЮС является абсолютным лидером по объемам просмотра среди украинских телеканалов для детей в возрасте от 4 до 14 лет. Его программная сетка состоит из продуктов собственного производства, которые рекомендованы Министерством Образования и Науки Украины, лучшего из мировой анимации, любимых Disney, Hasbro и Nickelodeon, а также развивающих и познавательных программ.

Кроме этого, начиная с 6 апреля, канал транслирует в эфире школьные уроки для учеников 5-го класса в рамках проекта «Украинская ТВ Школа» и вторую неделю подряд остается лидером по доле телесмотрения среди каналов, поддерживающих «Всеукраинскую школу онлайн».

«Нам удалось существенно опередить наш собственный план: в первую очередь, мы запустили не три канала в HD, как было задумано с начала, а четыре. И, конечно, доступность ПЛЮСПЛЮС в улучшенном качестве в первом полугодии, а не втором, как мы обещали ранее – тоже можно считать существенным перевыполнением плана. Поэтому провайдеры телевизионной услуги уже сейчас могут добавлять топовый детский канал в свои предложения и радовать зрителей еще более качественной картинкой», − прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

«Мы рады, что теперь зрители ПЛЮСПЛЮС будут иметь возможность смотреть контент в лучшем качестве. Верим, что высокое качество картинки сделает процесс просмотра мультфильмов, продуктов нашего собственного производства и лучшего из мировой анимации, еще более приятным для детей и их родителей», − отметила Иванна Найда, генеральный продюсер детского телеканала ПЛЮСПЛЮС.