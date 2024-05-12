Ученые хотят понять, привязан ли Стоунхендж к фазам Луны, как он привязан к фазам Солнца.

Стоунхендж - одно из самых известных сооружений мира, дошедшее до нас сквозь тысячелетия. Хорошо известно, что Стоунхендж ориентирован на фазы солнца, и именно это привлекает сюда тысячи туристов, которые стремятся увидеть восход солнца в соответствующем "окне" сооружения.

Но среди ученых уже давно существует гипотеза, что Стоунхендж построен с учетом не только солнечных, но и лунных фаз, пишет Space.com. В частности, речь идет о так называемом большом лунном застое, или большой остановке луны - редком астрономическом явлении, когда луна восходит дальше на север и заходит дальше на юг вдоль горизонта, чем обычно, достигая высоты в небе выше, чем летнее солнце, и ниже, чем зимнее солнце.

Это явление происходит раз в 18,6 лет. Так что проверить гипотезу не так-то просто - приходится долго ждать подходящего момента. Этот уникальный лунный цикл будет продолжаться в этом году и в 2025 году.

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"Это длинный цикл. Археологи не имели много возможностей изучить его [в Стоунхендже]", - говорит эксперт по доисторическим памятникам Великобритании Дженнифер Векслер.

Почетный профессор археоастрономии в Университете Лестера (Великобритания) Клайв Рагглс отмечает, что архитектурная связь Стоунхенджа с Солнцем хорошо известна, но его связь с Луной изучена хуже.

"Четыре станционных камня согласуются с крайними положениями Луны, и исследователи годами спорили, было ли это намеренно, и - если да - то как это было достигнуто и какой могла быть его цель", - говорит он.

Ученые отмечают, что люди, которые построили Стоунхендж, были первыми фермерами в этом регионе, поэтому для них было важно понимать циклы Солнца и Луны, которые могли влиять на сельскохозяйственные циклы. Поэтому соответствующую информацию они могли зашифровать в архитектуре Стоунхенджа.

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