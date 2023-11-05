Самая непосредственная опасность слияния нейтронных звезд исходит от гамма-лучей, которые они испускают.

Несмотря на свои небольшие размеры по космическим меркам, нейтронные звезды компенсируют свой размер плотностью. Всего лишь чайная ложка этих остатков колоссальных звезд-сверхгигантов здесь, на Земле, весила бы ошеломляющие 10 миллионов тонн.

Но когда две такие нейтронные звезды столкнутся друг с другом, это вызвало бы ослепительную демонстрацию света, известную как килоновая (астрономическое событие слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и Черной дырой, - УНИАН). Об этом пишет Business Insider India.

Однако обнаружить такое столкновение все равно, что найти иголку в космическом стоге сена. На сегодняшний день зарегистрирована только одна килоновая, возникшая в результате столкновения нейтронных звезд. Это произошло в 2017 году, когда гравитационно-волновой сигнал GW 170817 был обнаружен Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (LIGO) вместе с сопровождающим его гамма-всплеском GRB 170817A. Это исключительное событие произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли.

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Примечательно, что мы можем обнаружить эти волны на Земле даже после того, как они пролетели миллиарды световых лет. Но совсем недавно группа ученых решила изучить гипотетическую возможность возникновения такой килоновой намного ближе к нашей планете, скажем, всего в 36 световых годах от нас (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН). И было бы преуменьшением сказать, что последствия могут быть катастрофическими для Земли.

Эти столкновения высвобождают стремительный поток разрушительных сил, включая гамма-лучи и космические лучи (заряженные частицы высокой энергии, движущиеся со скоростью, близкой к световой) в ошеломляющих количествах.

Самая непосредственная опасность слияния нейтронных звезд исходит от гамма-лучей, которые они испускают. Эти высокоэнергетические лучи могут отрывать электроны от атомов (процесс, известный как ионизация), и в ходе этого процесса уничтожать защитный озоновый слой Земли. Однако для реализации этого мрачного сценария наша планета должна оказаться прямо под прицелом гамма-лучей. К счастью, это относительно локализованный эффект.

Однако настоящая катастрофа может возникнуть из-за высокоэнергетических заряженных частиц, метко названных космическими лучами. Если эти частицы доберутся до Земли, они безжалостно разрушят наш озоновый слой, сделав нашу планету уязвимой для ультрафиолетового излучения на тысячи лет. По сути, это может превратить Землю в негостеприимную пустошь.

Тем не менее, слияния нейтронных звезд не только редки, но и имеют ограниченный диапазон летальности. По большому счету, людям стоит обратить внимание на более насущные космические опасности, такие как солнечные вспышки, столкновения с астероидами и взрывы сверхновых.

Другие новости о космосе

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику, в которой произошел взрыв сверхновой.

Как отмечают ученые, конец жизни звезды может быть отмечен поистине впечатляющими событиями, включая колоссальные взрывы сверхновых, создание невообразимо плотных нейтронных звезд и даже рождение черных дыр.

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