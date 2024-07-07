Такое открытие помогает ученым выяснить, насколько такие изменения могут сделать планету другой.

Геологи, которые раскапывают массивный ледниковый щит Западной Антарктиды, наткнулись на остатки древней речной системы, которая когда-то протекала почти на 1600 км, пишет Space.com.

Согласно выводам геологов, которые были опубликованы в журнале Science Advances, это открытие позволяет заглянуть в историю Земли и намекает на то, как экстремальные изменения могут сделать планету другой.

"Если мы думаем о потенциально серьезном изменении климата в будущем, нам нужно изучать периоды в истории Земли, когда это уже происходило", - объяснил в интервью Live Science соавтор исследования и седиментолог из Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца Института Альфреда Вегенера в Германии Иоганн Клагес. Видео дня

В издании напомнили, что между 34 миллионами и 44 миллионами лет назад, в эпоху поздний эоцен, атмосфера Земли значительно изменилась, ведь уровень углекислого газа резко упал, а глобальное похолодание привело к образованию ледников на свободной от льда Земле.

Также известно, что количество углекислого газа в конце эоценового периода было почти вдвое больше, чем сегодня. Однако Клагес отметил, если уровень парниковых газов будет продолжать расти, то он может быть похожим на прогнозируемый около 150-200 лет.

"Но раскрытие прошлого оказалось сложной задачей. Большая часть Западной Антарктиды сегодня покрыта льдом, что затрудняет доступ к осадочным породам, которые имеют решающее значение для изучения ранних сред. Геологи часто полагаются на тип зерен, минералов и окаменелостей, содержащихся в этих отложениях, чтобы выяснить, какими были условия, характерные для той или иной местности", - объясняют в издании.

Сейчас Клагес и его команда анализируют части основных отложений, которые относятся к более позднему олигоцен-миоценовому периоду (около 23 миллионов лет назад). Благодаря этому геологи смогут лучше прогнозировать климат в будущем.

Другие научные исследования

Ранее британские исследователи выяснили, могут ли бегемоты на самом деле летать. По словам ученых, когда бегемоты достигают максимальной скорости, то действительно могут взлететь в воздух.

"Раньше мне было трудно работать с бегемотами, потому что они очень труднодоступны. Они невероятно опасны, наиболее активны ночью, и проводят много времени в воде", - пояснил профессор эволюционной биомеханики, возглавлявший исследование Джон Хатчинсон.

Также стало известно, что древнеегипетские писцы имели ужасную осанку, ведь работали в тесных и сгорбленных позах, которые были настолько искривленными, что это могло приводить к развитию остеоартрита в суставах и других проблемах со скелетом.

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