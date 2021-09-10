Павел Блавацкий исследовал украинских чиновников за последние двадцать лет и пришел к выводу, что коррупция напрямую зависит от толщины талии политиков.

Чем тучнее чиновники - тем выше коррупция. Именно за такое исследование французский профессор украинского происхождения получил Шнобелевскую премию – пародию на знаменитую Нобелевку, которую вручают за смешные, но оригинальные работы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Павел Блавацкий исследовал украинских чиновников за последние двадцать лет и пришел к выводу, что коррупция напрямую зависит от толщины талии политиков и чиновников. Ученый получил за это Шнобеля в сфере экономики.

В сфере биологии премию вручили за исследования в сфере кошаче-человеческих коммуникаций.

Приз мира достался за проверку гипотезы о том, что люди начали носить бороды для того, чтобы защитить себя от ударов по лицу.

Церемония прошла в американском Гарварде. Все номинанты участвовали онлайн. Победители получили трофеи, которые они должны были собрать сами с распечатки. Денежный приз победители получили в виде поддельной банкноты в десять триллионов зимбабвийских долларов.

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Напомним, что в прошлом году лауреатами Шнобелевской премии по медицине стали президенты России, США, Беларуси и еще шести стран за оспаривание призывов медиков во время пандемии коронавируса.

Премия учреждена Марком Абрагамсом и юмористическим журналом Annals of Improbable Research ("Анналы невероятных исследований") в 1991 году.

Сначала награды вручались за открытие "того, что не может быть или не должно быть воспроизведено".

Сейчас премия присуждается во многих категориях, в частности, таких, как и в Нобелевской премии: по физике, химии, медицине, литературе и миру. Кроме того, есть и другие категории - такие, как здравоохранение, машиностроение, биология и междисциплинарные исследования.

Автор: Денис Прядко