Компании все чаще покупают навязчивые инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы следить за своими сотрудниками.

Пришел на работу? Сделай "селфи"! Так водители Uber вынуждены сообщать приложению, что они уже на рабочем месте. Если система распознавания лиц, которую использует компания, решит, что водитель лжет о своей идентичности, даже если это не так, он теряет доступ к Uber.

Алгоритм сервиса также следит за качеством работы работников и составляет для них рейтинг по пятибалльной шкале. Если рейтинг очень долго на низком уровне, водитель теряет работу. И такая практика не уникальна, - пишет Politico.

Компании разрабатывают и покупают все большее количество инструментов для рабочего места, многие из которых базируются на искусственном интеллекте, чтобы следить за своими работниками и анализировать их работу. Политики и персонал часто жалуются, что эти инструменты навязчивы, дискриминационны, а в некоторых случаях даже незаконны.

Читайте такжеИИ обучают изменять поведение человека, эксперименты пока успешныПандемия COVID-19 заставила миллионы людей работать из дома. Поэтому компании настаивают, что им нужны инструменты, которые бы помогли гарантировать производительность и надлежащее поведение персонала в условиях, когда руководитель не ходит по коридорам и не может обратить на что-то внимание.

"Наша система проверки ID в реальном времени разработана для безопасности всех, кто использует приложение. Мы проверяем, чтобы правильный водитель или курьер использовал ту или иную учетную запись", - пояснили Politico в компании Uber, добавив, что прежде чем заблокировать водителя, его случай рассматривает "живой" менеджер. К тому же, каждый может обжаловать решение компании.

В феврале Amazon начал отслеживать своих водителей с помощью камер со встроенными индикаторами обратной биометрической связи. Эти устройства следят за тем, когда водители отводят взгляд от дороги или превышают скорость. Представитель Amazon похвастался "чрезвычайным улучшением безопасности водителей и сообщества" благодаря этой технологии. Количество аварий сократилось на 48%.

"Не верьте критикам, которые преследуют собственные интересы и утверждают, что эти камеры предназначены для еще чего-то кроме безопасности", - добавил представитель компании, отметив, что Amazon использует технологию надзора "в соответствии с местными законами и при полной поддержке местных властей".

Испытательная площадка

Технологии надзора за рабочим местом становятся все более распространенными в разных секторах. Но так называемая гиг-экономика, основанная на кратковременных контрактах, стала особо важной испытательной площадкой для надзора с помощью искусственного интеллекта. Так считает еврокомиссар по вопросам трудоустройства и социальных прав Николя Шмит.

Читайте такжеВ мире снижается глобальный уровень свободы в интернете-отчет Freedom HouseКомпании и так склонялись к использованию аналитики поведения на рабочем месте, пытаясь улучшить производительность и эффективность. Но пандемия коронавируса чрезвычайно усилила эту тенденцию. Ford требует от некоторых своих сотрудников носить браслеты, чтобы отслеживать, соблюдают ли они социальное дистанцирование на заводах. Amazon собирается использовать искусственный интеллект для проверки, какие мышцы используют работники. Это, как говорят в компании, "сократит однообразность движений и поможет защитить людей от болезней".

Отчет, составленный Конгрессом профсоюзов в Великобритании, показывает, что технологии надзора за работниками на подъеме. 15% опрошенных людей сказали, что имели опыт с технологиями мониторинга производительности после появления коронавируса. Системы на основе искусственного интеллекта отлично подходят для этого. Они эффективно считают и идентифицируют слова, которые работники вводят в поисковые системы, а также отслеживают посещаемые во время работы сайты. Искусственный интеллект может посчитать количество шагов, сделанных на складе, сколько раз и как на долго работники ходят в туалет. Машина способна на все, что нужно для проверки поведения работников как в интернете, так и в реальности.

Американская компания Sapience Analytics разрабатывает программное обеспечение для надзора на рабочих местах и уверяет, что ее продукты повышают "вовлеченность сотрудников", что приводит к "повышению производительности и карьерного удовлетворения". Программами Sapience Analytics пользуются уже более 90 компаний в 18 странах. Директор по вопросам аналитики Брэдли Киллинджер сказал, что компания и сама использует свои разработки. Благодаря им ряд работников работали с эффективностью 145% в течение 6 недель подряд.

"Если такое происходит, я приказываю людям выделить три дня, чтобы заняться чем-то другим", - сказал Киллинджер.

Читайте такжеЛюди не смогут держать под контролем сверхразумных роботов – ученыеНо такие инструменты имеют и темную сторону. Британский банк Barclays оказался под следствием Службы по вопросам информации, которая следит за защитой приватности в королевстве. Банк обвинили в том, что он использовал программы Sapience Analytics, чтобы шпионить за сотрудниками. Barclays после этого перешел к отслеживанию анонимных данных.

Также популярный Офис 365 от Microsoft столкнулся с критикой из-за того, что программа составляет "баллы производительности", которые позволяют менеджерам отслеживать, на сколько активен электронный ящик работника, или его работу с файлами в совместном доступе. После этого компания исправила ситуацию и тоже сделала анонимными данные, чтобы работодатели не могли следить за отдельными работниками.

Эксперты предостерегают, что так называемое повышение производительности может происходить за счет роста риска выгорания, повышения стресса и появления проблем с психологическим здоровьем. Отчет комитета Европарламента по вопросам трудоустройства говорит, что технологии надзора "сокращают автономность и приватность, приводят к повышению интенсивности работы и размывают грань между работой и личной/семейной жизнью".

Можно поговорить с менеджером?

Проблема в том, что надзор за рабочим местом не регулируемый, - пояснила исследователь Европейского института профсоюзов Айда Понсе дел Кастилло.

"У нас нет закона, который бы предписывал работодателю не вмешиваться в частную жизнь. Говорил, что нужно учитывать эмоции. Компании не доверяют интимности, приватности и достоинству человеческих работников", - пояснила она.

Читайте такжеВ 2020 году количество обнаруженных программ для киберпреследования выросло в 1,5 раза – исследование ESETВ Еврокомиссии уверяют, что понимают тяжесть последствий от надзора за рабочим местом на основе искусственного интеллекта. Шмит сказал, что алгоритмический менеджмент - именно так называют цифровые инструменты и техники для управления удаленными работниками - "оставляет людям мало возможностей оспаривать неприемлемые решения".

"Технологии представляют собой фундаментальный вызов для будущего мира занятости в демократических обществах", - сказал Шмит.

Еврокомиссия сейчас работает над инициативой, которая должна улучшить условия работы, когда действует алгоритмический менеджмент. ЕС также одобрил закон об искусственном интеллекте, регулирующий "рискованное" применение технологии.

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Перевод: Лесь Дымань