Сельдевые рыбы общаются с помощью подводных звуков, которые издают их тела, выпуская газы, или просто пукая.

Океаны часто считаются тихими, но на самом деле они полны жутких звуков. Они полны разнообразных видов, которые издают странные звуки, такие как хрюканье, хлопки и визги.

Эти звуки служат формой общения, позволяя им отпугивать соперников, подавать сигналы тревоги и даже привлекать потенциальных партнеров, пишет Interesting Engineering.

Среди них сельдь - небольшая серебристая рыба, которая часто встречается большими стаями в Северной Атлантике и Тихом океанах.

И оказывается, сельдь общается с помощью подводных звуков, производимых при высвобождении газа из ее тел, или просто пукая.

В видеоролике BBC "Шпион в океане" робот-сельдь запечатлел уникальный ракурс огромной стаи пукающих рыб.

Звуки, используемые для общения

Сельдь общается, выпуская газ из плавательных пузырей, которые соединены с ее анальными протоками. Это создает в воде маленькие пузырьки, которые производят щелкающие звуки, слышимые в документальном фильме BBC "Шпион в океане".

Сельдь собирается в большие группы, что позволяет роботизированной сельди Spy in the Ocean легко присоединиться к ней. Видео демонстрирует, как роботизированная сельдь приближается к косяку, и становится слышен странный звук.

Считается, что эта уникальная способность является формой общения или способом регулирования своей плавучести в воде.

IFL Science сообщила, что отличительный плавательный пузырь сельди когда-то стал предметом озабоченности международной безопасности.

В 1982 году шведские чиновники были озадачены загадочными подводными сигналами в Стокгольмском архипелаге. После Холодной войны Швеция была в состоянии повышенной готовности к активности российских подводных лодок.

Тогда Швеция начала масштабный поиск этих сигналов, задействовав подводные лодки, лодки и вертолеты.

Они боялись российской угрозы, но правда была гораздо более... газовой.

"Это было похоже на то, как будто кто-то жарит бекон. Как маленькие пузырьки воздуха, выходящие под водой", - сказал Магнус Вальберг, который исследовал эти странные сигналы.

Он объяснил: "Оказывается, у сельди есть плавательный пузырь… и этот плавательный пузырь соединен с анальным протоком рыбы. Это очень уникальное соединение, которое можно найти только у сельди. Таким образом, сельдь может сжимать свой плавательный пузырь и таким образом выплевывать небольшое количество пузырьков через анальное отверстие".

IFL сообщил, что для проверки теории Уолберг купил сельдь в магазине и сжал ее плавательный пузырь. Видеозапись этого эксперимента была показана военно-морскому персоналу в то время. Это сильное сходство с сигналами помогло должностным лицам сделать вывод, что Швеции не угрожает опасность со стороны России.

Сельдь является важным источником пищи

Было проведено несколько исследований, чтобы понять звуки пукания, издаваемые этими видами рыб.

Одно старое исследование показало, что звуки, издаваемые тихоокеанской сельдью, вызваны не пищеварительным газом, связанным с ее пищей или проглоченным воздухом. А действительно выбрасываются из анального протока.

Эти звуки представляют собой характерные всплески импульсов, которые могут длиться несколько секунд. И рыба, как правило, производит их в основном ночью, как показало это исследование. Звуки могут служить социальным клеем, помогая рыбам держаться вместе в группах.

Сельдь является важным источником пищи для многих морских существ, включая китов, дельфинов и тюленей. Она также имеет значительную коммерческую ценность, используется в пищу, в качестве наживки и для производства масла.

Новости об океане

Потепление океанов влияет на источники пищи многих морских животных на Галапагосах. Морским игуанам - одному из многих видов, которые являются эндемичными или уникальными для Галапагосских островов, - сложнее находить красные и зеленые водоросли, которые они предпочитают. Морские черепахи с трудом гнездятся при более высоких температурах. Выращивать детенышей становится сложнее, поскольку вода нагревается и становится меньше доступных питательных веществ.

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