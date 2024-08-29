Ученые пытаются выяснить, что стало причиной недавнего резкого похолодания тропической Атлантики, но пока что получено мало данных.

В течение нескольких месяцев этим летом большая полоса Атлантического океана вдоль экватора охлаждалась с рекордной скоростью. Хотя сейчас холодное пятно теплеет, возвращаясь к норме, ученые все еще не знают, что изначально вызвало столь резкое похолодание.

Аномальное холодное пятно, которое ограничивается полосой океана, охватывающей несколько градусов к северу и югу от экватора, образовалось в начале июня после многомесячной полосы самых теплых поверхностных вод за более чем 40 лет. Хотя известно, что этот регион колеблется между холодной и теплой фазами каждые несколько лет, скорость, с которой он упал с рекордно высокой до низкой в ​​этот раз, "действительно беспрецедентна", сказал Франц Тухен, научный сотрудник постдокторанта в Университете Майами во Флориде, который отслеживает это событие, в интервью Live Science.

"Мы все еще чешем голову, пытаясь понять, что на самом деле происходит", - сказал Майкл Макфаден, старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), который курирует ряд буев в тропиках, собирающих данные о холодном пятне в режиме реального времени. "Это может быть какая-то временная особенность, которая развилась из процессов, которые мы не совсем понимаем".

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Температура поверхности моря в восточной экваториальной Атлантике была самой высокой в ​​феврале и марте, когда она превысила 30 градусов по Цельсию - самые теплые месяцы с 1982 года. Когда наступил июнь, температура начала загадочно падать, достигнув самой низкой отметки в конце июля в 25 градусов по Цельсию, недавно написал Тучен в своем блоге.

Прогнозы показали, что похолодание может быть на грани развития в Атлантическую Нинья, региональную климатическую модель, которая имеет тенденцию увеличивать количество осадков в Западной Африке и уменьшать их в северо-восточной Бразилии, а также в странах, прилегающих к Гвинейскому заливу, включая Гану, Нигерию и Камерун. Явление, которое не такое сильное, как аналог Ла-Нинья в Тихом океане, и не наблюдалось с 2013 года, было бы объявлено, если бы температура ниже среднего сохранялась в течение трех месяцев, до конца августа.

"Однако холодный карман воды в последние недели нагревается, поэтому "вердикт уже совершенно ясен: его не будут классифицировать как атлантический Нинья", - сказал Тучен.

Тем не менее, выяснение того, что именно вызвало резкое похолодание, позволит ученым лучше понять особенности климата Земли, что в конечном итоге может принести пользу прогнозированию погоды, сказал Тучен. Но ни один из ожидаемых процессов пока не проявился.

Что-то еще происходит

Более прохладные поверхностные воды обычно сопровождаются более сильными пассатами, которые дуют вблизи экватора и являются наиболее влиятельными движущими силами Ниньяс, поскольку они уносят теплые поверхностные воды и позволяют более глубокой, более холодной воде подниматься через процесс, известный как экваториальный апвеллинг. Как ни странно, недавний холодный регион совпадает с более слабыми ветрами к юго-востоку от экватора, которые "делают противоположное тому, что они должны были делать, если бы были причиной похолодания", - сказал Тучен. "В настоящее время мы считаем, что ветры на самом деле реагируют на похолодание".

Макфаден отметил, что некоторые аномально сильные ветры, которые развились к западу от холодного пятна в мае, могли спровоцировать похолодание с рекордной скоростью, но эти ветры "не усилились так сильно, как упала температура", - сказал Макфаден. "Происходит что-то еще".

Ученые смоделировали несколько возможных климатических процессов, чтобы попытаться объяснить наблюдаемый холодный регион, например, чрезвычайно сильные потоки тепла в атмосфере или внезапные изменения в океанических и ветровых течениях.

"Из того, что мы видим, это не очевидные движущие силы этого похолодания", - сказал Тучен.

Хотя это беспрецедентно, недавнее резкое похолодание вряд ли будет вызвано антропогенным изменением климата.

"Я не могу этого исключить. Но на первый взгляд, это просто естественное изменение климатической системы над экваториальной Атлантикой", - сказал Макфаден.

Используя данные со спутников, океанических буев и других метеорологических инструментов, Тучен и Макфаден входят в число нескольких климатологов, которые пристально отслеживают холодное пятно и любые предстоящие последствия, которые оно может оказать на окружающие континенты - которые могут проявиться через месяцы.

"Это потенциально будет иметь серьезные последствия", - сказал Макфаден. "Нам просто нужно наблюдать и смотреть, что произойдет".

Изменение климата - детали

Известные своей красотой островные государства могут погибнуть из-за повышения уровня Тихого океана - глава ООН называет повышение уровня моря "мировой катастрофой", которая особенно угрожает тихоокеанскому раю.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к миру с еще одним климатическим сигналом SOS. На этот раз он сказал, что эти аббревиатуры означают "спасите наши моря". Отмечается, что уровень моря повышается все быстрее, особенно в наиболее уязвимых островных государствах Тихого океана.

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