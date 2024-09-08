На замерзание Антарктиды повлияли снижение температуры на Земле, а также движение литосферных плит.

Антарктида, которая почти полностью покрыта слоем льда толщиной в несколько километров, была такой не всегда. Ученый Эрик Вольф из Кембриджского университета отмечает, что этот ледяной щит появился лишь 34 млн лет назад, а до этого там преобладала тундра и хвойные леса.

Как пишет Live Science, примерно 50 млн лет назад средняя температура на нашей планете была где-то на 14 градусов теплее. Однако в течение 16 млн лет постепенно становилось холоднее. Примерно 34 млн лет назад на границе между эоценом и олигоценом, температура была выше уже лишь на 8 градусов, чем сейчас.

По мнению ученых, на замерзание Антарктиды повлияли снижение температуры на Земле, а также движение литосферных плит. Тина ван де Флирдт из Имперского колледжа Лондона напомнила, что чем больше углекислого газа содержится в атмосфер, тем теплее на планете. Примерно от 60 до 50 млн лет назад его было в 2-2,5 раза больше, чем сейчас, однако 34 млн лет назад концентрация углекислого газа начала снижаться.

Видео дня

Вольфа добавил, что также примерно в это время Южная Америка и Антарктида окончательно разделились, и возник пролив Дрейка. Вода, которая начала циркулировать вокруг Антарктиды, полностью изолировала этот континент от остальной части планеты. Кроме того, было затруднено прохождение теплых воздушных масс над Южным океаном и температура в Антарктиде еще больше упала.

На уровень углекислого газа могло повлиять движение литосферных плит, ведь выветривание горных пород и вулканическая активность являются частью углеродного цикла. Однако в будущем Антарктида снова может стать зеленой, ведь на Земле уже были периоды сильного потепления, которые могут повториться.

Хотя деятельность человека, скорее всего, не сможет полностью лишить этот контитент льда, его большую часть он все же может потерять.

Открытие ученых

Ранее УНИАН рассказывал, как будет выглядеть Земля, если все ледники растают.

Недавно космический аппарат "Новые горизонты", который сейчас находится на расстоянии почти 60 астрономических единиц от Солнца, нашел скрытую и неизвестную до этого часть на краю Солнечной системы.

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