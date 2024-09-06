Это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе.

Космический аппарат "Новые горизонты", который сейчас находится на расстоянии почти 60 астрономических единиц от Солнца, нашел скрытую и неизвестную до этого часть на краю Солнечной системы.

Собранные данные и наблюдения с помощью наземного телескопа Subaru позволили ученым сделать неожиданное открытие, результаты которого были опубликованы в издании The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert. Оказалось, что за орбитой нашего Нептуна начинается пояс Койпера - огромное кольцеобразное поле ледяных скал. Здесь находятся Плутон, Аррокот и бесчисленное количество других мелких объектов в холоде и темноте.

Они известны как объекты пояса Койпера или КПО, и астрономы только что обнаружили признаки неожиданного роста их плотности на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц от Солнца, разделенного большим, практически пустым местом между ним и внутренней "популяцией" КПО ближе к Солнцу. Отметим, что 1 астрономическая единица равна примерно 150 млн км, это приблизительное расстояние от Земли до Солнца.

Видео дня

Почти кажется, что существует два пояса Койпера или по крайней мере два компонента - то, чего никто не ожидал найти.

"Если это подтвердится, это будет большое открытие. Первичная солнечная туманность была намного больше, чем считалось ранее, и это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе", - говорит планетолог Фуми Йосида из Университета наук о здоровье на производстве и окружающей среды и Технологического института Чиба в Японии.

Считается, что объекты в поясе Койпера остаются практически неизменными с момента рождения нашей планетарной системы. В его пределах действует минимальное воздействие радиации. Фактически КПО - древние остатки облака материала, известного как солнечная туманность, из которого образовались наша звезда и планеты.

Как добавляется, космический корабль New Horizons пролетел мимо Плутона еще в 2015 году и с тех пор направляется глубже в Солнечную систему. Чтобы поддержать текущее исследование астрономы здесь, на Земле, проводят наблюдения за поясом Койпера с помощью Национальной астрономической обсерватории японского телескопа Субару на Гавайях.

На сегодняшний день они обнаружили 263 новых КПО, но 11 из этих них расположены гораздо, гораздо дальше, чем, как считали астрономы, закончился пояс Койпера. Они оказались за пределами области более чем на 70 астрономических единиц.

Что нового обнаружили в космосе

Недавно ученые сделали революционное открытие. Большой взрыв мог не быть началом всего сущего, согласно теории космологии, которая предполагает, что Вселенная может "прыгать" между фазами сжатия и расширения. Эта теория может иметь глубокие последствия для природы космоса и двух его самых загадочных объектов - черных дыр и темной материи.

Недавнее исследование показывает, что темная материя может состоять из черных дыр, которые образовались во время перехода от последнего сжатия к текущей фазе расширения, которая состоялась перед Большим взрывом.

Вас также могут заинтересовать новости: