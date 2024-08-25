Плавающий мусор из Африки, Австралии и Южной Америки может принести болезни и инвазивные виды.

Экосистемы Антарктиды вскоре могут столкнуться с новой угрозой - это чужеродные виды, которые переносит плавающий мусор из Австралии, Африки и Южной Америки.

Поскольку Земля нагревается и лед тает, неместные виды могут проникнуть на побережье Антарктиды, нарушив ее хрупкую морскую жизнь, говорится в новом исследовании, пишет Independent.

Дело в том, что много лет ученые считали, что только отдаленные острова в Южном океане представляют риск проникновения новых видов в Антарктиду. Но новое исследование группы американских и австралийских учных показало, что плавающие объекты, такие как водоросли, плавник и даже пластик, могут достигать ледяного континента из более отдаленных мест.

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Ведущий автор исследования, доктор Ханна Доусон, объяснила, что увеличение количества мусора в океанах дает этим видам больше возможностей добраться до Антарктиды.

"Наше исследование предполагает, что плавающие объекты могут достигать Антарктиды с гораздо более северных территорий, включая Южную Америку, Новую Зеландию, Австралию и Южную Африку", - сказала Доусон.

Это путешествие через Южный океан не является теоретическим. Исследователи использовали передовые компьютерные модели для моделирования океанских течений и отслеживания перемещения плавающего мусора с различных южных участков суши в течение 19 лет. Результаты показали, что мусор может достигать побережья Антарктиды каждый год, а некоторые предметы прибывают всего за девять месяцев.

Беспокойство вызывает то, что по мере повышения температуры и сокращения морского льда этим неместным видам может быть легче выживать и закрепляться в Антарктиде.

"Морской лед очень абразивен и служит барьером для многих неместных видов. Но с недавним сокращением морского льда в Антарктиде живым существам, плавающим на поверхности или прикрепленным к обломкам, может быть легче колонизировать континент", - объяснила Доусон.

Исследование показало, что большая часть плавающего мусора и потенциальных инвазивных видов, скорее всего, прибъется на оконечности Антарктического полуострова.

В этом регионе относительно теплые температуры океана, и он часто свободен от морского льда, что делает его наиболее уязвимым местом для поселения неместных видов. "Эти факторы делают его вероятным местом для первоначального заселения неместных видов, что может оказать большое влияние на экосистемы", - говорится в исследовании.

Поскольку естественная защита Антарктиды ослабевает, прибытие чужеродных видов может изменить ее экосистемы способами, которые ученым еще предстоит полностью понять.

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