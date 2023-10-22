Эта пирамида считается одной из малоизвестных, но сильно поврежденных сокровищ Египта.

Археологи обнаружили в пирамиде египетского фараона Сахура ряд ранее неизвестных складских помещений. Они допускают, что в них могут храниться сокровища древних правителей.

В рамках проекта по реставрации египтологи под руководством Мохамеда Исмаила Халеда из Университета Юлиуса-Максимилиана в Германии очистили внутренние помещения и стабилизировали пирамиду изнутри, предотвращая ее обрушение, пишет Independent. При этом они обнаружили погребальные комнаты пирамиды, которые ранее были недоступны.

Новые находки, еще не прошедшие рецензирование, проливают новый свет на архитектуру пирамиды Сахура, который был вторым царем Пятой династии (2400 г. до н.э.) и первым, кто был похоронен в древнеегипетском археологическом комплексе пирамид Абусир.

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"Абусир - это название комплексного захоронения в Египте, в которое входят 19 пирамид и храмов, простирающегося на западном берегу Нила от юга плато Гизы до северного края Саккары", - объяснили исследователи.

В ходе реставрационных работ археологи установили первоначальные размеры прихожей, которая была разрушена из-за времени. За два столетия температура, ветреная погода, высокая влажность и землетрясения привели к обрушению некоторых частей пирамиды. Сама пирамида считается одной из малоизвестных, но сильно поврежденных сокровищ Египта.

В рамках усилий, предпринимаемых с 2019 года, египтологи заменили разрушенные стены новыми и продолжили раскапывать следы прохода, который, как предполагалось, впервые обнаружили в 1836 году, но с тех пор он оказался завален обломками и мусором. Но исследователи обнаружили проход и выяснили, что он соединяет до восьми кладовых, в которых может находиться древнеегипетская погребальная мебель.

"Хотя северная и южная части этих комнат, особенно потолок и пол, сильно повреждены, остатки первоначальных стен и части пола все еще можно увидеть", - поделились подробностями открытия археологи.

Кроме того, они изучили интерьер этих складских помещений, тщательно задокументировав их планы и размеры. Археологи старались найти баланс между сохранением и презентацией во время раскопок, чтобы гарантировать, что структурная целостность комнат не повреждена, что делает их доступными для будущего изучения и, возможно, для публики.

Исследователи также использовали 3D-лазерное сканирование для проведения подробных исследований внутри пирамиды, что позволило составить полную карту как внешних областей, так и узких коридоров, а также внутренней комнаты.

"Открытие и восстановление хранилищ произведет революцию во взглядах на историческое развитие пирамидальных структур и бросит вызов существующим парадигмам в этой области", - подчеркнули ученые.

Египетские пирамиды: новости

В 2021 году в том же городе Сохаг египетские археологи нашли около 300 древних гробниц, высеченных прямо в скале.

А совсем недавно археологи обнаружили роскошную древнеегипетскую гробницу, в которой было вино 5000-летней выдержки. Ученые дпустили, что гробница принадлежала давно забытой женщине-фараону из первой династии.

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