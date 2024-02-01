Шейные гривны к тому времени славяне уже не использовали, поэтому захоронение принадлежало какому-то чужаку.

Археологи раскопали тысячелетний некрополь на Киевщине. Эта находка даст ученым много информации о быте и погребальных традициях наших предков, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что сами раскопки проводились еще летом возле села Остров на Белоцерковщине. А сейчас арехологи детально изучают те археологические находки, которые попали в их руки во время полевых работ – найдено более 10 тысяч предметов.

"Это уникальная территория, потому что на протяжении нескольких тысяч лет там почти непрерывно жили люди. И эти люди оставляли по себе следы – украшения, предметы быта, другие вещи, которые свидетельствуют о тех людях, об их социальном статусе", – рассказал младший научный сотрудник Института археологии Украины Дмитрий Дяченко.

По его словам, одной из самых ценных находок стали так называемые шейные гривны. Таких в Украине нашли всего две - первую в XIX веке (причем неизвестно, где именно) и вторую теперь. Самым интересным здесь является то, что к тому времени, к которому относится захоронение, славяне уже не использовали шейные гривны, потому что были христианами. Но так делали западные балты, которые пришли сюда и смогли продержаться около 100 лет прежде, чем были уничтожены.

Больше подробностей узнаете из сюжета ТСН:

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Как писал УНИАН, ученые открыли новый вид динозавров, похожих на "цыплят из ада". Для этого они внимательно проанализировали ископаемые останки, которые, как считалось ранее, принадлежали другому уже известному динозавру. Новое открытие добавило аргументов гипотезе о том, что динозавры процветали, а не вымирали, когда им на голову упал роковой астероид.

Также мы рассказывали, что в Северной Ирландии на болотах нашли человеческие кости, которым оказалось 2500 лет. Ученые уже назвали это уникальным археологическим открытием, ведь это единственное неповрежденное тело "железного века" в Северной Ирландии.

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