В одной из самый древних частей храма ученые обнаружили бронзовые фигурки, изображающие быков и барана.

На греческом острове Эвия археологи раскопали 2000-летний храм, наполненный золотом, серебром и янтарем.

Построенное в 7 веке до нашей эры здание было обнаружено командой из 50 исследователей, пишет Independent.

"В ходе раскопок были найдены богатые подношения: коринфский алебастр, аттические вазы, ритуальные подносы местного производства, а также украшения из драгоценных материалов, таких как золото, серебро и коралл", - поделились подробностями о находке археологи.

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Внутри храма также был обнаружен ряд построек, которые, вероятно, использовались верующими в качестве алтарей. Алтарь в форме подковы был самой уникальной из всех конструкций, а толстые слои пепла, богатого обугленными костями, свидетельствовали о постоянном использовании.

"Возможно, некоторые из них (алтарей. - ред.) появились раньше храма. На первом этапе использования подковообразного алтаря была обнаружена керамика, датируемая концом 8-го века до нашей эры", - отметили ученые.

В одной из самый древних частей храма ученые обнаружили бронзовые фигурки геометрического периода, изображающие быков и барана.

"Хотя исследование самого раннего из уровней объекта только началось, первые открытия позволяют предположить, что культ имел свои корни в столетиях после окончания микенского периода", - говорится в заявлении ученых.

Археологические находки в Греции

В 2015 году в Греции нашли могилу воина возрастом 3500 лет с кольцами из цельного золота, замысловатыми мечами, гребнями из слоновой кости с мелкими зубцами и более чем тысячей бус из драгоценных камней. Тогда археологи назвали это сокровище "самым важным из всех, что были на территории континентальной Греции за 65 лет".

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