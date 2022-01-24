За черными дырами ученые давно замечали способность извергать шлейфы ионизированного газа. Однако ранее они полагали, что такие потоки плазмы скорее мешают формированию звезд.

Астрономы обнаружили с помощью космического телескопа "Хаббл" в соседней карликовой галактике сверхмассивную черную дыру, "родившую" сразу несколько звезд.

Они были удивлены данным явлением, поскольку черные дыры известны тем, что поглощают все, что имело неосторожность попасть в их гравитационное поле, сообщает Би-би-си.

Явлению есть прямое доказательство - "пуповина" из газа и звездной пыли длиной в 500 световых лет.

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Эта черная дыра, расположенная примерно в 34 млн световых лет от галактики Хенайз 2-10 (названной в честь американского астронавта и астронома Карла Гордона Хенайза), выбросила из своей сердцевины гигантскую струю плазмы с огромной скоростью в 1,6 млн км/ч, и этот огненный поток способствовал рождению новых звезд в так называемых "звездных яслях" карликовой (состоящей "всего" из нескольких миллиардов звезд) галактики.

"Я с самого начала подозревала, что в галактике Хенайз 2-10 творится что-то необычное, и вот теперь "Хаббл" наглядно продемонстрировал связь между черной дырой и соседним регионом в 230 световых годах от нее, где формируются звезды", - пишет одна из соавторов исследования, астрофизик из университета Монтаны Эми Рейнс.

За сверхмассивными черными дырами уже давно замечали способность извергать шлейфы ионизированного газа. Только раньше ученые полагали, что такие потоки плазмы скорее мешают, нежели способствуют формированию звезд.

Прежде чем выпустить в космос струю раскаленной плазмы с околосветовой скоростью, черная дыра засасывает в свои недра необходимый материал в виде находящихся поблизости газовых облаков и звезд.

Эти газовые облака при разогреве до нужных температур от соприкосновения со струями плазмы сами становятся идеальными яслями для будущих звезд.

Однако как указывают эксперты NASA, необходимо, чтобы газовые облака оказались в идеальной зоне: если шлейф плазмы перегреет облака, они не смогут охладиться до температур, необходимых для формирования звезды. Однако в данном случае условия были идеальными.

Что же касается этой черной дыры, то поскольку на протяжении долгого времени она оставалась сравнительно небольшой, исследователи надеются, что на ее примере они смогут постичь природу и процесс формирования по-настоящему гигантских сверхмассивных дыр.

"К сожалению, мы не застали процесс образования первых черных дыр, - отмечает Рейнес, - а ответить на главный вопрос - откуда они взялись - очень хочется! И вот тут на помощь нам должны прийти карликовые галактики, которые могли сохранить какую-то память о тех событиях, затерявшихся в пространстве и времени".

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