Ученые показали первое фото черной дыры

Астрофизики смогли получить фото границ черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре галактики Млечный путь.

Сегодня, 10 апреля, ученые показали первое в истории фото черной дыры.

Посвященные этому событию пресс-конференции на разных языках одновременно прошли в Бельгии, США, Японии, Дании, Китае, Чили и на Тайване в рамках международного проекта "Телескоп горизонта событий".

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Астрофизики смогли получить фото границ черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре галактики Млечный путь. Ранее это считалось невозможным, поскольку, как известно, черная дыра - это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет.

Черная дыра Стрелец А* расположена приблизительно в 26 тысячах световых лет от Земли. Ее масса превышает массу Солнца в четыре миллиона раз, а размер — в 18 раз.

Чтоб получить фото ученые из проекта "Телескоп горизонта событий" объединили десять радиотелескопов на разных континентах в один большой интерферометр. Он позволяет наблюдать за объектом одновременно с разных точек.

Астрофизики вели наблюдение за Стрелец А* на протяжении 10 дней в апреле 2017 года. В результате наблюдений было получено 500 терабайт информации, на обработку которых ушло два года.