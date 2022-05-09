Телескоп Hubble сделал снимок остатков сверхновой звезды.

Космический телескоп Hubble запечатлел последствия космического катаклизма - "смерть" звезды.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

На снимке видны разорванные остатки сверхновой звезды - гигантский взрыв, знаменующий конец жизни умирающей звезды. Считается, что этот объект, известный как DEM L249, был создан во время "предсмертной агонии" белого карлика. Хотя белые карлики обычно стабильны, они могут медленно накапливать материю. Накопление материи продолжается до тех пор, пока белый карлик не достигнет критической массы и не подвергнется катастрофическому взрыву, выбросив при этом огромное количество материала в космос.

Как сообщается, DEM L249 находится в созвездии Менса в Большом Магеллановом Облаке - небольшой галактике-спутнике Млечного Пути всего в 160000 световых лет от Земли.

Напомним, ранее ученые обнаружили самый яркий пульсар, когда-либо наблюдавшийся за пределами Млечного Пути.

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