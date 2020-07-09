Ученые CERN открыли новую "экзотическую" элементарную частицу

Гипотеза о возможном существовании элементарной частицы появилась еще в 1960-х годах, но только сейчас ученые уверяют, что зафиксировали ее существование.

Ученые эксперимента LHCb в CERN объявили, что открыли новую элементарную частицу - так называемый "тетракварк". Научная работа, авторами которого выступают более 800 человек, еще не была оценена другими экспертами отрасли. Но ее представили на специальном семинаре.

Традиционно это означает, что статистическая граница для объявления открытия все же была преодолена, - пишет Newsweek. Выводы ученых стали величайшим прорывом в исследовании, которое длилось почти 20 лет в лабораториях физики элементарных частиц по всему миру.

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Чтобы понять, что такое тетракварк и почему его открытие такое важное, стоит вернуться в 1964 год, когда физика элементарных частиц переживала революцию. "Битломания" только-только началась, война во Вьетнаме была в разгаре, а двое молодых радиоастрономов из Нью-Джерси нашли убедительные доказательства, которые доказывали теорию Большого взрыва.

В это же время в Калифорнийском институте технологий и в CERN в Швейцарии двое физиков одновременно опубликовали независимые работы на одну и ту же тему. Обе пытались объяснить существование огромного количества элементарных частиц, которые были открыты на протяжении двух десятилетий до того. Многие физики не могли смириться с тем, что так много частиц, которые позже стали называть "зоопарком частиц", могут на самом деле существовать во Вселенной. Джордж Цвейг из Калифорнийского института технологий и Марри Гелл-Манн из CERN предложили одно и то же решение.

А что если эти различные элементарные частицы были на самом деле сделаны из еще меньших и неизвестных составляющих, так же, как элементы периодической таблицы состоят из протонов, нейтронов и электронов? Цвейг назвал эти составляющие "ейсами", а Гелл-Манн предложил термин, который используют и сегодня - "кварки".

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Человечество сегодня знает, что существует шесть различных типов кварков: нижний, верхний, волшебный, странный, красивний и настоящий. Все эти частицы также имеют аналоги в антиматерии с противоположным зарядом. Они могут объединяться согласно простым правилам, основанным на симметрии. Частица, состоящая из кварка и антикварка, называется мезоном, а объединение трех кварков называют барионами. Всем знакомые протоны и нейтроны, образующие атомное ядро, - это пример барионов.

Такая схема классификации хорошо описывала "зоопарк элементарных частиц" в 1960-х годах. Однако, даже в своей оригинальной работе Гелл-Манн осознавал, что другие комбинации кварков тоже возможны. Например, два кварка и два антикварка могут сформировать так называемый "тетракварк". А четыре кварка и антикварк образуют "пентакварк". И вот сейчас ученые заявляют, что обнаружили тетракварк.

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