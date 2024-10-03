Планета имеет радиус в 6,25 раза больше, чем у Земли, и массу в 32,7 раза больше, чем у нашей планеты.

Группа астрономов открыла экзопланету класса "супер-нептун", которая вращается вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце. Планета с названием TOI-5005 b, примерно в шесть раз больше Земли и более чем в 30 раз тяжелее ее, пишет портал Interesting Engineering.

Открытие группы астрономов под руководством Амадео Кастро-Гонсалеса из Астробиологического центра в Мадриде подтвердило существование еще одной экзопланеты, обнаруженной миссией спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Он исследует около 200 000 самых близких к Солнцу звезд Солнца, чтобы найти экзопланеты. Открытие было задокументировано на сервере препринтов arXiv.

Отмечается, что транзитный сигнал был идентифицирован на кривой блеска звезды TOI-5005, расположенной примерно в 685 световых годах от Земли.

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Планетарную природу сигнала удалось подтвердить с помощью дополнительных наблюдений, проведенных с использованием наземных объектов.

"В этом исследовании мы использовали данные TESS, HARPS, PEST и TRAPPIST-South для подтверждения планетарного статуса TOI-5005 b и анализа ее орбитальных и физических характеристик", - отмечают астрономы.

Планета TOI-5005 b имеет радиус в 6,25 раза больше, чем у Земли, и массу в 32,7 раза больше, чем у нашей планеты, благодаря плотности 0,74 г/см3.

Она делает полный оборот вокруг своей планеты каждые 6,31 дня, а что равновесная температура планеты составляет около 767 градусов по Цельсиую.

При этом доля массы ядра TOI-5005 b составляет приблизительно 0,74, а металла - 0,76, что немного ниже, чем у Урана и Нептуна.

Астрономы отнесли планету к классу "супер-нептун", расположенной вблизи хребта "нептуновой саванны" (термин, который используют для описания явления, при котором наблюдается дефицит экзопланет, подобных Нептуну, на близких орбитах с более высокой частотой появления на больших расстояниях).

Ученые отмечают, что планета TOI-5005 b была найдена среди относительно необычной группы "нептунов" с низким уровнем плотности в "нептуновой саванне".

По мнению астрономов, что светимость TOI-5005 делает из недавно открытой планетной системы прекрасного кандидата для изучения ее атмосферных и орбитальных характеристик.

Новости об экзопланетах

Недавно с помощью телескопа Very Large Telescope ESO ученым удалось увидеть экзопланету, которая находится за пределами Солнечной системы и вращается вокруг звезды Барнарда. Ее назвали Barnard b, она весит около половины массы Венеры, а год там длится чуть больше трех земных суток.

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