По мнению ученых, земляне могут "переехать" на планеты-океаны в районе орбит Юпитера и Сатурна.

Ученые нашли планету, похожую на Землю, на расстоянии 4000 световых лет от нас в галактике Млечный Путь. Она дает предварительный взгляд на возможную судьбу нашей планеты через миллиарды лет в будущем, когда Солнце превратится в белого карлика, а Земля - в разрушенную и замерзшую.

Как пишет phys.org, эту отдаленную планету нашли астрономы Калифорнийского университета в Беркли после наблюдений с помощью 10-метрового телескопа Кека на Гавайях.

В будущем Солнце раздуется как воздушный шар, поглотив в процессе Меркурий и Венеру. Превращение нашей звезды в красного гиганта с потерей массы заставит другие планеты мигрировать несколько дальше. Когда внешние слои сгорят и останется плотный белый карлик, то Земля, если она переживет этот этап, окажется на орбите вдвое больше сегодняшней.

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"На данный момент у нас нет консенсуса относительно того, сможет ли Земля избежать поглощения Солнцем, которое станет красным гигантом через 6 миллиардов лет. В любом случае планета Земля будет пригодной для жизни еще около миллиарда лет, после чего океаны Земли будут испарены парниковым эффектом - задолго до риска быть проглоченным красным гигантом", - сказал руководитель исследования Кеминг Чжан, бывший докторант Калифорнийского университета в Беркли, который теперь Эрик и Венди Шмидт AI в науке Докторант Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Новообнаруженная планетная система является одним из примеров выжившей планеты, хотя она находится далеко за пределами обитаемой зоны тусклого белого карлика и вряд ли является убежищем для жизни. Однако, возможно, когда-то у него были условия для жизни, когда рядом была солнцеподобная звезда.

"Может ли жизнь выжить на Земле в течение этого периода (красного гиганта), неизвестно. Но, безусловно, самое важное то, что Землю не поглотит Солнце, когда она станет красным гигантом. Эта система, которую нашел Кеминг, является примером планеты, похожей на Землю, которая изначально находилась на орбите, схожей с Землей, - которая пережила фазу красного гиганта своей хозяйственной звезды", - сказала Джессика Лу, доцент и глава кафедры астрономии в Калифорнийском университете в Беркли.

Указанная система включает звезду примерно вдвое меньше Солнца, планету массой примерно как Земля и очень большую планету примерно в 17 раз больше Юпитера - коричневый карлик. Последние - это неудачные звезды, масса которых немного меньше той, которая необходима для зажигания термоядерного синтеза в ядре.

Планета, похожая на Землю, находится на расстоянии от 1 до 2 астрономических единиц от звезды, то есть примерно вдвое больше нашего расстояния от Солнца.

"Первоначальный анализ показал, что коричневый карлик находится либо на очень широкой орбите, как у Нептуна, либо находится в пределах орбиты Меркурия. Планеты-гиганты на очень малых орбитах на самом деле довольно распространены за пределами Солнечной системы", - сказал Чжан, ссылаясь на класс планеты называют горячими Юпитерами.

Он добавил, что даже если Земля будет поглощена во время фазы красного гиганта Солнца через миллиард или около того лет, человечество может найти убежище во внешней Солнечной системе. Несколько спутников Юпитера, такие как Европа, Каллисто и Ганимед, а также Энцелад вокруг Сатурна, похоже, имеют океаны замерзшей воды, которые, вероятно, растают, когда внешние слои красного гиганта расширятся.

"Когда Солнце станет красным гигантом, пригодная для жизни зона переместится вокруг орбиты Юпитера и Сатурна, и многие из этих спутников станут планетами-океанами. Я думаю, что в таком случае человечество могло бы мигрировать туда", - подытожил ученый.

Научные открытия в космосе

Недавно астрономы обнаружили самую большую пару струй из черных дыр, которые когда-либо видели. Их длина составляет 23 миллиона световых лет, что равно длине 140 галактик Млечного Пути.

Зонд NASA нашел на краю Солнечной системы скрытые и неожиданные объекты. Это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе.

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