Новая экзопланета найдена в шести световых годах от Земли.

С помощью телескопа с названием Very Large Telescope ESO астрономы смогли увидеть экзопланету, которая находится за пределами Солнечной системы и вращается вокруг звезды Барнарда.

Планету назвали Barnard b, она весит около половины массы Венеры, а год там длится чуть больше трех земных суток, пишет The Independent.

Предполагаеться существование еще трех кандидатов в экзопланеты, которые могут вращаться по разным орбитам вокруг звезды Барнарда, которая находится в шести световых годах от Земли и является ближайшей к нам отдельной звездой. Результаты, опубликованные в журнале Astronomy and Astrophysics, получены в результата наблюдений, проведенных за последние пять лет с помощью телескопа, расположенного в Чили.

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Стоит отметить, что до сих пор не было подтверждено существование планет, которые вращаются вокруг звезды Барнарда.

"Даже если это заняло много времени, мы всегда были уверены, что сможем что-то найти", - отметил Хонай Гонсалес Эрнандес, ученый из Института астрофизики Канарских островов и ведущий автор статьи.

Ученые занимались поиском сигналов от возможных экзопланет в пределах обитаемой или умеренной зоны звезды Барнарда (мест, где на поверхности может быть жидкая вода).

Планета Barnard b находится в двадцать раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к нашему Солнцу. Температура ее поверхности составляет около 125, а время полного оборота вокруг звезды - более 3-х земных дней.

"Barnard b - одна из самых маломассивных известных экзопланет и одна из немногих известных с массой меньше массы Земли. Но планета находится слишком близко к своей звезде, ближе, чем обитаемая зона", - отметил Гонсалес Эрнандес. Он добавил:

"Даже если звезда примерно на 2500 градусов холоднее нашего Солнца, там слишком жарко, чтобы поддерживать жидкую воду на поверхности".

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Согласно новому анализу минералогических карт, вода и гидроксил - еще одна молекула, состоящая из водорода и кислорода - могут быть найдены в нескольких местах на всех лунных широтах и ​​рельефах, даже там, где Солнце светит сильнее всего.

Это открытие может помочь нам понять геологическую историю Луны и текущие процессы, а также информировать будущие миссии с экипажем на спутник Земли.

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