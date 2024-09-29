За миллиарды лет наша планета прошла большой путь.

Наша планета Земля не всегда имела нынешний вид. Новое моделирование демонстрирует, насколько сильно она изменилась из-за движения тектонических плит.

Как сообщает издание Unilad, геологи пытаются понять процесс какие огромные движения должны были произойти, чтобы привести к появлению нынешних континентов. Это сложная задача, поскольку все свои 4,5 миллиарда лет Земля постоянно меняется.

Геологи показали, как много удалось узнать о сдвиге в тектонике за 1,8 миллиарда лет. Можно только представить, сколько информации собиралось и было проведено работ, чтобы достаточно точно изобразить целые континенты, которые смещаются по всему миру за такой промежуток времени.

Видео дня

Видеомодель опубликовали вместе с исследовательской статьей. Оно начинается с известных нам видов, первые чем материки возвращаются к Пангее, которая была около 200 миллионов лет назад, когда существовал единый суперконтинент.

Также видно как при этом массы суши движутся по всей поверхности.

Для своего моделирования ученые использовали ранее опубликованные карты, а также информацию, полученную во время открытия тектонических бассейнов, извержений вулканов и возраста, очевидного из процесса горообразования.

Другие научные открытия

Ученые выдвинули новую теорию, согласно которой, Луна была захвачена во время близкого столкновения между нашей молодой планетой и двойной системой - Луной и другим скалистым объектом.

Ученые нашли планету, похожую на Землю, на расстоянии 4000 световых лет от нас в галактике Млечный Путь. Она дает предварительный взгляд на возможную судьбу нашей планеты через миллиарды лет в будущем, когда Солнце превратится в белого карлика, а Земля - в разрушенную и замерзшую.

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